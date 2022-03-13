New York'ün ünlü müzesi MoMA'da bıçaklı saldırı: 2 yaralı - Haberler

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New York'ün ünlü müzesi MoMA'da bıçaklı saldırı: 2 yaralı

AA - Betül Yürük - Güncel
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New York'ün ünlü müzesi MoMA'da bıçaklı saldırı: 2 yaralı

NEW New York'ta Modern Sanat Müzesi'nde (MoMA) meydana gelen bıçaklı saldırıda iki kişi yaralandı.

NEW New York'ta Modern Sanat Müzesi'nde (MoMA) meydana gelen bıçaklı saldırıda iki kişi yaralandı.

New York'un ünlü müzelerinden MoMA'da bıçaklı bir saldırı düzenlendi.

Polis, saldırıda yaralanan iki kişinin hastaneye kaldırıldığını ve hayati risklerinin olmadığını bildirdi.

Bıçaklı saldırıya ilişkin soruşturma başlatılırken, saldırıyla ilgili daha fazla bilgi ve saldırganın kimliği paylaşılmadı.

Saldırının ardından müze boşaltıldı.

AA / Betül Yürük - Güncel

New York, Saldırı, Güncel, Haberler

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