New york'un ünlü mimarlarından doç. dr. ferda kolatan bilgi'ye geliyor

12.10.2019 10:43

İstanbul Bilgi Üniversitesi dünyanın önde gelen akademisyen ve mimarlarından Doç. Dr. Ferda Kolatan'ı ağırlamaya hazırlanıyor. 'Görselleştirme ve Mimari Metodoloji' etkinliği kapsamında bir sunum için on beş öğrencisiyle Türkiye'ye gelen Doç. Dr. Kolatan, santralistanbul'da katılımcılara deneyimlerini aktaracak.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 'Görselleştirme ve Mimari Metodoloji' etkinliğine ev sahipliği yapacak. 14 Ekim'de gerçekleştirilecek etkinlikte mimari alanında dünyanın önde gelen isimlerinden Doç. Dr. Ferda Kolatan de yer alıyor. Yaklaşık 15 öğrencisiyle Türkiye'ye gelen isimlerden Pensilvanya Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kolatan, mimari imgenin, mimari söylemdeki rolü üzerine bir sunum yapacak. 'Ferda Kolatan'ın PennDesign - İstanbul Atölyesi'nin Ürünü Mimari Temsillere Reaksiyonlar' başlıklı panelde Doç. Dr. Kolatan'ın yapacağı sunuma, BİLGİ Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şebnem Yalınay Çiftçi ve GAD Mimarlık Kurucusu Gökhan Avcıoğlu tartışmacı olarak eşlik edecek. Panelin moderatörlüğünüyse tasarımcı Gökhan Karakuş üstlenecek.

DOÇ. DR. FERDA KOLATAN KİMDİR?

Ferda Kolatan, New York merkezli SU11 Mimarlık ve Tasarım Merkezi'nin kurucu direktörü ve Pensilvanya Üniversitesi öğretim görevlisidir. Mimarlık Diplomasını (Dipl.Ing) RWTH Aachen'den, yüksek mimarlık yüksek lisans derecesini ise (MSAAD) Columbia Üniversitesi'nden aldı.

LSL Anma Ödülü ve Tasarımdaki Onur Ödülü'ne layık görüldü. Columbia Üniversitesi, SCI-Arc, Pratt Enstitüsü, RWTH Aachen, Rensselaer Politeknik Enstitüsü, Washington Üniversitesi, CCA, UCAM, British Columbia Üniversitesi ve Cornell Üniversitesi gibi kurumlarda tasarım, imalat ve teori dersleri verdi. Meander: Variegating Architecture (Bentley Press, 2011) kitabının ortak yazarı olan Kolatan, 2011'de Amerikan Türk Derneği tarafından Genç Toplum Lideri seçildi.

Kaynak: DHA