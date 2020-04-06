New York'un Türk pizzacısı Hakkı Akdeniz, evsizlere ve Türk öğrencilere pizza ve maske dağıttı
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New York'un Türk pizzacısı Hakkı Akdeniz, evsizlere ve Türk öğrencilere pizza ve maske dağıttı

ABD'de yaşayan ünlü Türk pizzacı Hakkı Akdeniz, koronavirüs salgınından en fazla etkilenen New York'ta evsizlere ve Türk öğrencilere ücretsiz pizza ve maske dağıttı.

06.04.2020 15:50 | Son Güncelleme: 06.04.2020 15:50
New York'un Türk pizzacısı Hakkı Akdeniz, evsizlere ve Türk öğrencilere pizza ve maske dağıttı

ABD'de yaşayan ünlü Türk pizzacı Hakkı Akdeniz, koronavirüs salgınından en fazla etkilenen New York'ta evsizlere ve Türk öğrencilere ücretsiz pizza ve maske dağıttı.

ABD'nin New York şehrinde yaşayan Champion Pizza'nın kurucusu Hakkı Akdeniz, koronavirü salgını sebebiyle evsizlere ve Türk öğrencilere ücretsiz pizza ve maske dağıtıyor. ABD'ye ilk geldiğinde kendisi de sokakta kalan Hakkı Akdeniz, o günlerini unutmayıp her pazartesi ve Çarşamba günleri evsizlere pizza dağıtıyor. Koronavirüs salgınından en fazla etkilenen şehirlerden olan New York'taki evsizlere pizza dağıtan Akdeniz, ayrıca moda tasarımcısı olan eşinin evsizler için diktiği koruyucu maskeleri de dağıttı.

Sosyal medyada milyonlarca takipçisi bulunan Hakkı Akdeniz, yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Kriz zamanlarında cesaret ve kararlılık bizi daha güçlü kılar ve karşılaştığımız korkuya karşı mücadele bizi birbirimize yakınlaştırır. Evsiz kardeşlerimi destekleme kararlılığım çok daha güçlendi. Biliyorum birçok insan sadece yemek yiyebilmek için bile çok çaba harcıyor ve herkese yardım edebilmem neredeyse imkansız. Ama ben de elimden geleni yapıp kendi üzerime düşeni yerine getirmek istiyorum. Eğer aç olduğunu, gıda bulamadığını bildiğiniz insanlar varsa ve yiyecek almak için paraları yoksa lütfen onları Champion Pizza Soho'ya gönderin. Koronavirüs salgını hepimizin hayatını çok etkiledi.Bazı insanlar hayatta kalıyor ve bazı insanların hiç umudu yok. Bu nedenle yemek için parası olmayan herkese ücretsiz pizza sunmak istiyorum. Lütfen onları dükkanıma gönderin".

MODA TASARIMCISI EŞİ EVSİZLER İÇİN MASKE DİKTİ

Moda tasarımcısı olan eşinin evde maske diktiğini ve bu maskeleri New York'taki evsizlere dağıttığını belirten Akdeniz, "Bu arada eşim de evde maske dikiyor. Her gün 200-250 adet maskeyi sokaklardaki evsizlere dağıtıyorum. O da bu virüse karşı savaşmak ve kendi üzerine düşeni yapmak için çok kararlı ve ben de onunla çok gurur duyuyorum. Umarım bu maskeler New York'un sağlıklı kalmasına ve yakın zamanda eski haline geri dönmesini sağlar" şeklinde konuştu.

TÜRK ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ PİZZA

Hakkı Akdeniz sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda da New York ve New Jersey'de yaşayan Türk öğrencilere destek olmak üzere Soho'daki pizza dükkanında ücretsiz pizza verileceğini duyurdu.

Akdeniz'in mesajında şu ifadeler yer aldı: "Türkiye'den gelmiş, New York ve New Jersey'de ikamet eden tüm öğrenci kardeşlerimize bu zor günlerde bir nebze destek olmak maksadıyla, Soho mekanımızda ücretsiz take-out pizza servisine başlamış bulunuyoruz. Full-size pizza almak için her gün saat 11.00 ile 20.00 arası mekanımıza uğrayın ve yetkili menajere sosyal medyadaki bu mesajı gösterin. Biz ne günler görmüşüz en kötü günümüz böyle olsun. Afiyet olsun".

(İHA)

Kaynak: İHA

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