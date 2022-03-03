New York'un Times Meydanı'nda Rusya'nın Ukrayna saldırısı protesto edildi

ABD'nin New York kentindeki Times Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını protesto etti.New York'un en ünlü turistik mekanlarından olan meydanı dolduran göstericiler, attıkları sloganlar ve açtıkları pankartlarla Rusya'ya tepki gösterdi.