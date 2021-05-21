New York'un Times Meydanı'nda Filistin taraftarları ile İsrail yanlısı göstericiler arasında kavga çıktı
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New York'un Times Meydanı'nda Filistin taraftarları ile İsrail yanlısı göstericiler arasında kavga çıktı

New York'un Times Meydanı'nda Filistin taraftarları ile İsrail yanlısı göstericiler arasında kavga çıktı
Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay - Haberler | Güncel

NEW New York'ta, İsrail ordusunun işgal altındaki Doğu Kudüs ile Gazze'ye saldırılarına tepki gösteren Filistin taraftarları ile İsrail yanlısı göstericilerin karşılıklı sözlü atışmaları yumruklu kavgaya dönüştü.

NEW New York'ta, İsrail ordusunun işgal altındaki Doğu Kudüs ile Gazze'ye saldırılarına tepki gösteren Filistin taraftarları ile İsrail yanlısı göstericilerin karşılıklı sözlü atışmaları yumruklu kavgaya dönüştü.

New York'un Times Meydanı'nda akşam üzeri karşı karşıya gelen Filistin ile İsrail taraftarlarının sözlü tartışması bir süre sonra yumruklu, tekmeli kavgaya dönüşürken, New York polisi (NYPD) tarafları ayırmak için biber gazı kullandı.

Göstericilerin birbirilerinin bayraklarını çalması ile başlayan kavganın tansiyonunun hızla yükselmesi üzerine, Times Meydanı'nda görevli NYPD polisleri, sivil ve bisikletli polislerden yardım istedi.

İki taraftan da birçok göstericinin gözaltına alındığı olayda, görgü tanıklarının sosyal medyadaki paylaşımlarına göre 4 polis yaralandı.

Polisin müdahalesiyle ara sokaklara kaçan göstericiler, bir süre sonra daha kalabalık şekilde Times Meydanı'nı doldurdu. Filistin taraftarı bir grubun meydanda topluca namaz kılmasının ardından gösteri sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

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