New York'un merkezindeki Türkevi resmi açılış öncesi görüntülendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

New York'un merkezindeki Türkevi resmi açılış öncesi görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ABD'nin New York kentinde bulunan ve 171 metre yüksekliğindeki Türkevi (Turkish Center) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak olan resmi açılış öncesi görüntülendi.

ABD'nin New York kentinde bulunan ve 171 metre yüksekliğindeki Türkevi (Turkish Center) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak olan resmi açılış öncesi görüntülendi.

ABD'nin New York kentindeki Manhattan bölgesinde bulunan 171 metre yüksekliğindeki Türkevi (Turkish Center) resmi açılış öncesi görüntülendi. Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu nedeniyle New York'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılacak olan Türkevi, resmi açılış töreni öncesi görüntülendi.

Osmanlı ve Selçuklu mimarisinden motiflerin bulunduğu Türkevi, Birleşmiş Milletler binasının tam karşısında yer alıyor. Türkevi'nin açılışı pandemi nedeniyle ertelenmişti.

(Derya Yetim/İHA)

New York'un merkezindeki Türkevi resmi açılış öncesi görüntülendi

New York'un merkezindeki Türkevi resmi açılış öncesi görüntülendi

New York'un merkezindeki Türkevi resmi açılış öncesi görüntülendi

New York'un merkezindeki Türkevi resmi açılış öncesi görüntülendi
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye hareketinden önce basın toplantısı düzenledi: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye hareketinden önce basın toplantısı düzenledi: (2)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye hareketinden önce basın toplantısı düzenledi: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye hareketinden önce basın toplantısı düzenledi: (1)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİM 28. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'ne katıldı: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİM 28. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'ne katıldı: (2)
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Vladimir Putin Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin Göksel Demet Akalın Amelia Hamlin Serenay Sarıkaya
Spor Muslera Cristiano Fatih Terim Domagoj Vida Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: New York'un merkezindeki Türkevi resmi açılış öncesi görüntülendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.09.2021 20:51:23. #1.17#