New York'un Manhattan Adası'nda boş dairelerin oranı ağustosta zirve yaptı
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New York'un Manhattan Adası'nda boş dairelerin oranı ağustosta zirve yaptı

NEW New York'un Manhattan bölgesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle kiralardaki düşüşler ve boş dairelerin oranı ağustos ayında rekor seviyeye ulaştı.

New York'un Manhattan Adası'nda boş dairelerin oranı ağustosta zirve yaptı
11.09.2020 21:49 | Son Güncelleme: 11.09.2020 21:49

NEW New York'un Manhattan bölgesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle kiralardaki düşüşler ve boş dairelerin oranı ağustos ayında rekor seviyeye ulaştı.

ABD'de Kovid-19 salgınının uzun süre dünyadaki merkezi olan ve halen en yüksek ölüm oranına sahip New York'ta apartman ve iş yerleri boşalırken özellikle New York'un dünyaca ünlü cazibe merkezi Manhattan bölgesinde apartmanlarını terk eden kiracıların sayısı da her ay giderek artıyor.

ABD'deki büyük emlak firmalarından Douglas Elliman ile değerlendirme uzmanı Miller Samuel'in derlediği rapora göre, ağustos ayında Manhattan Adası'ndaki boş dairelerin oranı ilk kez yüzde 5'in üzerine çıkarak 15 bin 25 sayısına ulaştı.

Miller Samuel'in raporunda yer verdiği bilgilere göre, geçen yıl ağustos ayında Manhattan'da boş daire sayısı 5 bin 600 civarındayken bu yılın aynı ayında 15 binin üzerine çıktı.

New Yorkluların salgına karşı daha güvenli bölgelere kaçtığı tezini doğrulayan sonuçlara göre, Manhattan'daki boş dairelerin sayısı, ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık üç kat artmış oldu.

Kiralık dairelerin sayısında yüzde 166 artış

Rapora göre, Manhattan'da bir başka rekor da kiralık dairelerin sayısında yaşandı.

Ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre daire kiralama oranı yüzde 24 azaldı ve bu durum kiralanabilir daire sayısında yüzde 166 artışa neden oldu.

Bazı daire sahiplerinin boş kalan evlerine kiracı bulabilmek için fiyat indiriminin ötesinde normalde bir aya kadar olan bedava kira teşviğini iki aya kadar çıkardıkları bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA

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