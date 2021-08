New York'un ilk kadın valisi Hochul yemin ederek göreve başladı

ABD'nin New York eyaletinin Valisi Andrew Cuomo'nun istifa etmesinin ardından yerine geçen Kathy Hochul görevine bugün itibariyle başlarken, New York'un ilk kadın valisi oldu.

ABD'nin New York eyaletinin 57'inci ve ilk kadın valisi Kathy Hochul görevine bugün itibariyle başladı. Eski Vali Andrew Cuomo'nun hakkındaki cinsel taciz iddiaları nedeniyle istifa etmesinin ardından 62 yaşındaki Hochul, New York Eyaleti Meclis binasında Başsavcı Janet DiFiore gözetiminde dün gerçekleştirilen kısa bir yemin töreniyle görevi devraldı. Hochul tören sonrası yaptığı açıklamada, görevinin getirdiği sorumluluğun ağırlığını hissettiğini belirterek, "New Yorklulara vali olarak hizmet etmekten gerçekten gurur duyuyorum, onları hayal kırıklığına uğratmayacağım" dedi.

New Yok eyaletine bağlı Buffalo kentinde doğan Hochul, 2015 yılından bu yana vali yardımcılığı görevini yürütüyordu.

"Medya çılgınlığının kurbanı oldum"

Görevdeki son gününde Cuomo, önceden kaydedilmiş bir veda konuşması yayınladı. Konuşmasında 10 yılı aşkın süredir New York Valisi olduğunu belirten Cuomo, "medya çılgınlığının" kurbanı olduğunu savundu. Hakkındaki raporun siyasi olduğunu ileri süren ve sonunda temize çıkacağına inandığını belirten Cuomo, eyaletin iyiliği için istifa ettiğini söyledi.

Öte yandan New York Başsavcılığı'nın Cuomo hakkındaki iddiaların yanı sıra hatıra kitabını yazarken kamu kaynaklarından faydalanması ve salgına ilişkin verileri değiştirmesi iddialarıyla ilgili soruşturmaları devam ediyor.

Cuomo'nun istifa süreci

Cuomo hakkında cinsel taciz iddiasıyla hazırlanan 168 sayfalık soruşturma raporu geçtiğimiz günlerde yayınlanmış, raporda Cuomo'nun 11 kadına cinsel tacizde bulunduğu ifade edilmişti. 2011 yılından bu yana New York Valisi olarak görev yapan Demokrat Cuomo, taciz iddialarının ardından azil süreciyle yüzleşmek yerine istifa etmeyi seçmişti. İstifa etmesine rağmen yanlış bir şey yapmadığını çok kez dile getiren Cuomo, taciz iddialarını reddetmişti. Hem erkek hem de kadınları "rastgele" olarak kucakladığını ve öptüğünü kabul eden Cuomo, bu konuda "tam sorumluluğu" kabul ettiğini açıklamıştı.

Taciz iddialarında bulunan kadınlara teşekkür etmişti

Hakkında taciz iddiasında bulunan kadınlara teşekkür eden Cuomo, "Bir adım öne çıkmak kolay değil ama önemli bir hizmette bulundunuz. Hem bana hem de başkalarına önemli bir ders verdiniz. Kişisel sınırlar genişletilmeli ve korunmalıdır" demişti.

Cuomo ayrıca, kendisine yönelik soruşturmanın "siyasi güdümlü" olduğunu aktarmış, "Ben bir New Yorkluyum, ben bir savaşçıyım ve içgüdüm bu tartışmalara göğüs germek. Çünkü bunun politik olarak motive edildiğine inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

"En iyi yol, kenara çekilmek"

"New York sertliği New York'u sevmek demektir ve New York'u seviyorum. Hiçbir şekilde yararsız olmak istemem. Sanırım, şartlar göz önüne alındığında, şu anda en iyi yol, kenara çekilmek" ifadelerini kullanan Cuomo, görevinden istifa ettiğini ve 14 gün içinde koltuğunu bırakacağını söylenmişti. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı