New York'un Hayırsever Pizzacısı Hastanelere Pizza Dağıtıyor
Hakkı Akdeniz New York'ta Corona virüsü salgını yüzünden 7 pizzacısından 6'sını kapatmak zorunda kalsa da, açık olan tek pizzacısından her gün New York'ta hizmet veren hastanelere, polislere ve evsizlere pizza dağıtıyor.
07.04.2020 09:48 | Son Güncelleme: 07.04.2020 09:48
Hakkı Akdeniz New York'ta Corona virüsü salgını yüzünden 7 pizzacısından 6'sını kapatmak zorunda kalsa da, açık olan tek pizzacısından her gün New York'ta hizmet veren hastanelere, polislere ve evsizlere pizza dağıtıyor.
Kaynak: DailyMotion.com