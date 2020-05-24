New York Uluslararası Otomobil Fuarı İçin Karar Verildi! Otomobil Tutkunlarının Gözü Yaşlı
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New York Uluslararası Otomobil Fuarı İçin Karar Verildi! Otomobil Tutkunlarının Gözü Yaşlı

Dünyanın en büyük otomobil fuarlarından bir tanesi olarak bilinen New York Uluslararası Otomobil Fuarı için büyük karar verildi.

New York Uluslararası Otomobil Fuarı İçin Karar Verildi! Otomobil Tutkunlarının Gözü Yaşlı
24.05.2020 02:46 | Son Güncelleme: 24.05.2020 02:49

Dünyanın en büyük otomobil fuarlarından bir tanesi olarak bilinen New York Uluslararası Otomobil Fuarı için büyük karar verildi. Bugüne kadar açılması planlanan otomobil fuarı, ne yazık ki kötü bir haber verdi. İşte merak edilen detaylar.

Otomobil tutkunları genellikle büyük fuarları çok yakından takip ediyor. Otomotiv devleri olan şirketlerin katıldığı bu tür fuarlar, 2 farklı türde ilerliyor. Birinci tür daha çok herkese hitap eden alt ve üst segmentler olarak biliniyor. Diğeri ise ya hiç üretilmeyecek ya da özel müşterilere hitap eden modellerden oluşuyor. Bu yıl hiçbirisine izin verilmeyecek.

New York Uluslararası Otomobil Fuarı salgın kurbanı oldu

Nisan ayında yapılması planlanan bu uluslararası otomobil fuarı salgın nedeniyle ağustos ayına ertelenmişti. Şimdi ise ABD'de meydana gelen ağır vakalar nedeniyle, Ağustos ayını bile çıkarmak pek mümkün görünmüyor. Bu nedenle etkinlik 2020 yılı için tamamen iptal edildi.

Etkinliğin iptal edilmesindeki en büyük etken ise Jacob K. Javits Kongre Merkezi'nin virüsle mücadele kapsamında bir hastane haline getirilmesi oldu. Sonuç olarak etkinliği düzenleyecek olan kişiler, hastaneyi kapatıp otomobil fuarı açamayacaklarına göre, mecburen etkinliği tamamen iptal ettiler. Böylece 2020 yılı için etkinlik düzenlenmeyecek alanlardan birisi de otomotiv oldu.

Etkinliği düzenleyen Greater New York Automobile Dealers Association (GNYADA) Başkanı Mark Schienberg, "Bu büyüklükte bir etkinliğin gerçekleştirilmesi için otomobil üreticileri ve sergi ortaklarının yapması gereken büyük planlamaları da anlıyoruz. Virüsün belirsizliği nedeniyle, 2020 etkinliğini gerçekleştirmenin akıllıca olmadığını hissediyoruz ve onun yerine daha iyi bir 2021 etkinliğine hazırlanmayı düşünüyoruz." diyerek yeni tarihi vermiş oldu. Etkinlik 2021 yılında yapılacak.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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