New York Uluslararası Motosiklet Fuarı 2019
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New York Uluslararası Motosiklet Fuarı 2019

New York Uluslararası Motosiklet Fuarı 2019 Fuardaki motosikletler Kasklar Ziyaretçiler Motosikletleri bezle silmeleri NEW YORK - Bu sene 39'ncusu düzenlenen Uluslararası Motosiklet Fuarı New York Javits Center'da ziyaretçilere kapılarını açtı.

07.12.2019 01:32 | Son Güncelleme: 07.12.2019 01:36
New York Uluslararası Motosiklet Fuarı 2019

Uluslararası Fuarı 2019

Fuardaki motosikletler

Kasklar

Ziyaretçiler

Motosikletleri bezle silmeleri NEW YORK - Bu sene 39'ncusu düzenlenen Uluslararası Motosiklet Fuarı New York Javits Center'da ziyaretçilere kapılarını açtı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: New York Uluslararası Motosiklet Fuarı 2019
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