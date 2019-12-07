New York Uluslararası Motosiklet Fuarı 2019
New York Uluslararası Motosiklet Fuarı 2019 Fuardaki motosikletler Kasklar Ziyaretçiler Motosikletleri bezle silmeleri NEW YORK - Bu sene 39'ncusu düzenlenen Uluslararası Motosiklet Fuarı New York Javits Center'da ziyaretçilere kapılarını açtı.
07.12.2019 01:32 | Son Güncelleme: 07.12.2019 01:36
New York Uluslararası Motosiklet Fuarı 2019
Fuardaki motosikletler
Kasklar
Ziyaretçiler
Motosikletleri bezle silmeleri NEW YORK - Bu sene 39'ncusu düzenlenen Uluslararası Motosiklet Fuarı New York Javits Center'da ziyaretçilere kapılarını açtı.
Kaynak: AA