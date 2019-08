New York Uluslararası Havacılık Fuarı - NEW

24.08.2019 07:21

- "New York Uluslararası Havacılık Fuarı"na hazırlık

NEW YORK - 24-25 Ağustos tarihlerinde New York'ta gerçekleştirilecek olan "New York Uluslararası Havacılık Fuarı" öncesi fuarda yer alan hava araçları uçuş gerçekleştirdi.

Kaynak: AA