New York Uluslararası Havacılık Fuarı - NEW
-"New York Uluslararası Havacılık Fuarı"na hazırlık NEW YORK - 24-25 Ağustos tarihlerinde New York'ta gerçekleştirilecek olan "New York Uluslararası Havacılık Fuarı" öncesi fuarda yer alan hava araçları uçuş gerçekleştirdi.
24.08.2019 07:21
- "New York Uluslararası Havacılık Fuarı"na hazırlık
NEW YORK - 24-25 Ağustos tarihlerinde New York'ta gerçekleştirilecek olan "New York Uluslararası Havacılık Fuarı" öncesi fuarda yer alan hava araçları uçuş gerçekleştirdi.
Kaynak: AA