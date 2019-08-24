New York Uluslararası Havacılık Fuarı - NEW

New York Uluslararası Havacılık Fuarı - NEW

-"New York Uluslararası Havacılık Fuarı"na hazırlık NEW YORK - 24-25 Ağustos tarihlerinde New York'ta gerçekleştirilecek olan "New York Uluslararası Havacılık Fuarı" öncesi fuarda yer alan hava araçları uçuş gerçekleştirdi.

24.08.2019 07:21
New York Uluslararası Havacılık Fuarı - NEW

- "New York Uluslararası Havacılık Fuarı"na hazırlık

NEW YORK - 24-25 Ağustos tarihlerinde New York'ta gerçekleştirilecek olan "New York Uluslararası Havacılık Fuarı" öncesi fuarda yer alan hava araçları uçuş gerçekleştirdi.

New York Uluslararası Havacılık Fuarı - NEW
Kaynak: AA
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