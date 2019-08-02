New York'u sel bastı, yükselen sular belediye otobüslerine kadar girdi

New York'u sel bastı, yükselen sular belediye otobüslerine kadar girdi

(ABD) New York kentinde aşırı yağışlar sonrası meydana gelen ani sel baskınlarında yükselen su sebebiyle toplu taşıma araçlarını kullananlar zor anlar yaşadı.

2.08.2019 00:27

(ABD) New York kentinde aşırı yağışlar sonrası meydana gelen ani sel baskınlarında yükselen su sebebiyle toplu taşıma araçlarını kullananlar zor anlar yaşadı. Şehrin Staten Island bölgesinde çarşamba öğleden sonra yaşanan fırtına sonrası yükselen su otobüslerin içerisine kadar girdi.

Kaynak: Euronews.com

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