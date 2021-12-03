New York Türkevi'nde "Gizem Dolu Anadolu" fotoğraf sergisi açıldı - Haberler
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New York Türkevi'nde "Gizem Dolu Anadolu" fotoğraf sergisi açıldı

AA / Mücahit Oktay - Haberler | Güncel
New York Türkevi'nde

NEW New York Türkevi'nde, fotoğraf sanatçısı Resul Çelik'in Türkiye'nin 81 ilini gezerek çektiği fotoğraflardan oluşan serginin açılışı yapıldı.

NEW New York Türkevi'nde, fotoğraf sanatçısı Resul Çelik'in Türkiye'nin 81 ilini gezerek çektiği fotoğraflardan oluşan serginin açılışı yapıldı.

"Gizem Dolu Anadolu" isimli sergi, eylülde açılışı yapılan yeni Türkevi binasında gerçekleşti.

Çelik, açılıştaki konuşmasında, "4 mevsim, 3 farklı iklimin yaşandığı Anadolu'nun zenginlik ve güzelliklerini Amerika'ya taşımanın mutluluğunu yaşıyorum. Türkiye'nin gururu olarak yükselen bu güzel mekanda, Türkevi'nde Türkiye'nin güzelliklerini sergilemekten ayrı bir onur duyuyorum." ifadesini kullandı.

Gezgin fotoğrafçı, 100'den fazla fotoğrafın yer aldığı sergide, Türkiye'nin 81 ilini tek tek gezerek, bilinen tarihi ve kültürel mekanlarının dışında, hala keşfedilmemiş yerler ve güzellikleri de yansıtmaya çalıştığını söyledi.

"Tarihin kalbi bu topraklarda atıyor"

Anadolu'nun hala hayatın binlerce yıldır kesintisiz yaşandığı mekanlara sahip olduğunu belirten Çelik, "Bir de bunları fotoğrafladığınızı düşünün. Binlerce yıldır tarihin kalbi, bu topraklarda atıyor. İşte bu büyük heyecanı sizlerle paylaşmak istedim." diye konuştu.

Açılışa katılan New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, Çelik'in çalışmasının, "Anadolu'nun karış karış gezilmesiyle ortaya çıkan müthiş bir emek, 81 ilde çekilen binlerce kareden elenen etkileyici bir seçki" olduğunu vurguladı.

Özgür, Çelik'in yakın zamanda Anadolu kadınını anlatan "81 ilden 81 kadın" temalı sergisini de fotoğrafseverlerin beğenisine sunacağını duyurdu.

Çelik, Başkonsolos Özgür'e Türk bayrağı temalı bir fotoğrafını hediye ederken, Özgür de günün anısı olarak usta fotoğrafçıya New York Türkevi'ni sembolize eden plaket sundu.

Rize'de 1972'de doğan Resul Çelik, Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde açtığı 250'nin üzerinde fotoğraf sergisiyle tanınıyor.

Aynı zamanda bir gezgin ve doğa tutkunu olan fotoğrafçı, daha çok manzara, tarihi mekanlar ve portre çalışmalarına ağırlık veriyor.

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AA / Mücahit Oktay - Son Dakika Haberleri

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