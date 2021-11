New York Türkevi'nde Anadolu medeniyetlerinin simgelerinin işlendiği seramik sergisi açıldı

NEW Anadolu'nun binlerce yıllık medeniyetlerine ait ortak sembollerin seramik sanatıyla anlatıldığı "Beyond Layers" (Katmanların Ötesi) sergisi New York Türkevi'nde sanatseverlerle buluştu.

Seramik Sanatçısı Pınar Güzelgün Hangün, serginin açılış resepsiyonunda yaptığı konuşmada, tasarım ve üretim sürecini New York'ta tamamladığı çalışması için "Uzak kaldıkça yakınlaşan katmanlar arası öz kültürün, Anadolu'da var olmuş medeniyetler arası yolculuğun hikayesi." ifadesini kullandı.

New York'ta 2019'dan bu yana yaşayan Hangün, "Çok milletli ve çok kültürlü bir şehirde yaşamanın geliştirdiği farkındalık ve duyarlılık bu yolculuğun başlangıcı oldu." dedi.

Anadolu tarihinin aynı zamanda "tüm insanlığın tarihi" olduğunu belirten Hangün'ün eserlerinde, Türkiye ve Mezopotamya sınırları içinde yaşamış medeniyetlerin ortak sembolleri olan boğa, koç ve geyik gibi hayvan figürleri ile gücü betimleyen boynuz sembollerinin öne çıktığı görüldü.

"Gelecek medeniyetler bize baktığında ne görecek?"

"Kil, antik çağlarda insanoğlunun duygularını ifade ettiği ilk malzemedir. Bu yüzden, insanlık tarihinin evrelerini bize aktaran seramiğin biraz da kutsal bir yanının olduğunu düşünüyorum." diyen Pınar Güzelgün Hangün, bugün ortaya konan eserlerin de gelecek medeniyetlere bir mesaj taşıyacağını dile getirdi.

Seramik sanatçısı, "Bugün adına medeniyet dediğimiz düzene baktıklarında, gelecekteki medeniyetler ne görecek? Bir kırılma noktası mı? Dibe çöküş mü? Çalışmamı bu temel soru üzerine kurdum ve aynı düşünceyle geçmişe bakmaya çalıştım." dedi.

Seramik ve cam konusunda hem sanat hem mühendislik alanında akademik kariyere sahip sanatçı ayrıca, gelenekle bağ kurmayan üretimlerin kalıcı olamadığına ancak kendi köklerinden beslenen sanatın modern çağda tutunabildiğine değindi.

New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, Türkevi'nde 1 Aralık tarihine kadar ziyaretçilere açık kalacak sergiyi, "bir yılı aşkın bir tasarım süreci ve dört ayın üzerinde üretim sürecinde ortaya konulan titiz bir emeğin ürünü" olarak niteledi.

Özgür, Anadolu'nun binlerce yıllık tarihinde yer alan medeniyetlerin hikayesini New York'a taşıması bakımından serginin değerine işaret etti.

Sakarya Üniversitesinde aynı alanda araştırma görevlisi olarak kariyerini sürdüren Hangün'ün New York'ta açılan ilk kişisel sergisi, bazı Amerikalı seramik sanatçıları ve misafirler tarafından da ilgiyle takip edildi.

AA / Mücahit Oktay - Son Dakika Haberleri

