New York Tirana Üniversitesinde mezuniyet heyecanı

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Türkiye Maarif Vakfına (TMV) bağlı New York Tirana Üniversitesinde 2018-2019 eğitim yılı mezuniyet töreni düzenlendi.

Türkiye ile Arnavutluk kurum ve kuruluş temsilcileri, akademisyen, öğrenci ve ailelerinin katıldığı törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu vesileyle gönderdiği mesajı okundu.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, buradaki konuşmasında, üniversitenin Türkiye ve Arnavutluk arasındaki bağların güçlendirilmesinde önemli rol oynadığını belirtti.

Araştırma ve öğrenci odaklı, dünyanın ihtiyaçlarını gidermeye yönelik bir üniversite vizyonunun önemli olduğunu dile getiren Ersöz, şöyle devam etti:

"Böylesine vizyonu olan bir üniversiteye kuşkusuz Türkiye'nin ve Maarif Vakfının destekleri artacaktır. Tabii ki aynı zamanda mezun olan değerli öğrencilerimize olan desteklerimiz de artacaktır. Öncelikle ifade etmeliyim ki onlar çok geniş bir Maarif ailesinin birer üyesi haline geliyorlar. Sadece Maarif Vakfının bir üyesi değil aynı zamanda Türkiye'nin, 82 milyonun birer paydaşı, birer kardeşi haline geliyorlar."

Türkiye olarak bundan sonraki hayatlarında da öğrencilere her konuda destek olacaklarının altını çizen Ersöz, "Eminim ki bu üniversiteden mezun olan her öğrencimiz dünyanın daha huzurlu, daha barışçıl bir yer olması için çalışacaktır. Aynı zamanda Arnavutluk'un gelişimi için, aynı zamanda çalıştıkları ülkenin gelişimi için katkı sağlamayı sürdürecekler." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük de TMV'nin bu üniversiteyi sadece Arnavutluk'ta değil bölgenin en prestijli üniversitesi yapmayı sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Buradaki öğrencilere seslenen Yörük, sözlerine şöyle devam etti:

"Kısa bir süre içerisinde, bu üniversiteden mezun olduğunuzdan dolayı gerçekten de gurur duyacaksınız. Bu anlamda şimdi gördüğünüz gibi Türk özel sektörün gücünü buraya getireceğiz. Somut katkılar bu üniversitenin daha etkin çalışmasını hedefliyor ve yakın gelecekte özel sektör ile üniversite arasında ortaklık kuracağız. Bu Arnavutluk'ta gelecek nesillerin refahı ve gelişimi için gerçek katkı sağlayacaktır.".

TMV Mütevelli Heyeti Üyesi Prof. Dr. Aşkın Asan ise TMV'nin onlarca ülkede eğitim faaliyetleri gerçekleştirdiğini anımsatarak, "Dünya genelinde toplam 272 okul ve 30 bin öğrencimiz mevcut. Demek oluyor ki dünya genelinde 30 bin kardeşimiz var. Türkiye Maarif Vakfı uluslararası arenada çok başarılı ve tanınmış bir eğitim markası haline geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, New York Tirana Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Kocayusufoğlu, üniversitenin eğitimine güvenip çocuklarını buraya gönderdiklerinden dolayı ailelere teşekkür etti.

Kaynak: AA