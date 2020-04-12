New York Tirana Üniversitesi, dijital yetenek programı düzenledi
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Arnavutluk, New York, Türkiye, Tiran, Güncel

New York Tirana Üniversitesi, dijital yetenek programı düzenledi

Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Türkiye Maarif Vakfına (TMV) bağlı New York Tirana Üniversitesi (UNYT) tarafından dijital yetenek (e-Talent Show) programı düzenledi.

12.04.2020 00:16 | Son Güncelleme: 12.04.2020 00:16
New York Tirana Üniversitesi, dijital yetenek programı düzenledi

Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Türkiye Maarif Vakfına (TMV) bağlı New York Tirana Üniversitesi (UNYT) tarafından dijital yetenek (e-Talent Show) programı düzenledi.

Online video konferans uygulaması aracılığıyla gerçekleştirilen programa TMV Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, TMV Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Mustafa Özdil, UNYT Rektörü Prof. Dr. İsmail Kocayusufoğlu, Tiran Büyükelçiliği temsilcileri, TMV yetkilileri, Kuzey Makedonya, Kosova, Yunanistan, ABD'den çok sayıda misafir ve öğrenciler katıldı.

UNYT'nin uzaktan eğitim videosu ile başlayan programda Türkçe ve Arnavutça dilinde "Ülkemizi seviyoruz, kendimizi koruyoruz, evimizde kalıyoruz" şarkısını söyleyen öğrenciler birçok dilde 'Evde kal' mesajı verdi.

TMV Başkanı Akgün, konuşmasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının birkaç ay önce ortaya çıktığını anımsatarak TMV olarak ilk günden itibaren sisteme zarar vermeden eğitime nasıl devam edeceklerini düşündüklerini belirtti.

Salgın dolayısıyla neredeyse tüm ülkelerde okulların kapatıldığını anımsatan Akgün, "Türkiye Maarif Okulları, e-öğrenme sistemleri ve medya aracılığıyla açıktır." dedi.

Yetenek programının düzenlendiği bu harika e-platformunu görmekten çok memnun olduğunu kaydeden Akgün, "Ne kadar yaratıcı bir fikir. Hepimiz Amerika'dan, Türkiye'den, Kosova'dan, Kuzey Makedonya'dan, komşu Yunanistan'dan ve tüm dünyadan kişilerle bir aradayız. Hepimiz için ruh halimizi ve umutları yükseltmek için ne kadar yaratıcı bir fikir." ifadesini kullandı.

İbn-i Sina'nın umutları ve ruh halini yüksek tutmakla ilgili düşüncelerini anlatan Akgün, "Tuhaf zamanlarda yaşıyoruz ama umutlarımızı ve ruh halimizi üst seviyelerde tutmalıyız ve bu yüzden bu harika gecede buradayız." dedi.

UNYT Rektörü Kocayusufoğlu da harika bir etkinlikte ve harika bir gecede misafirleri ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tüm dünyanın beklenmedik bir koronavirüs durumu ile karşı karşıya kaldığını belirten Kocayusufoğlu, tüm dünya ve insanlığın bu durumdan kurtulması temennisinde bulundu.

Eğitimciler olarak her gün mücadele ettiklerini anımsatan Kocayusufoğlu, Yani bu bir yaratıcılık ve sosyal medyada bir bağlantı çözümü bulmaktır. Katılımcılara tüm içten alkışlarımı ve içten teşekkürlerimi sunuyorum." şeklinde konuştu.

Programın devamında şarkı, şiir ve teatral gösteriler yapan öğrenciler yeteneklerini sergiledi.

Kaynak: AA

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