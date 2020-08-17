New York Times, Yunanistan'ın mültecilere uyguladığı zulmü yazdı
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New York Times, Yunanistan'ın mültecilere uyguladığı zulmü yazdı

ABD'nin köklü gazetelerinden New York Times, Atina yönetiminin koronavirüs (Covid-19) salgınına rağmen 1072 mülteciyi can güvenliklerini göz ardı ederek botlarla denize bıraktığını yazdı.

New York Times, Yunanistan'ın mültecilere uyguladığı zulmü yazdı
17.08.2020 16:15 | Son Güncelleme: 17.08.2020 16:19

ABD'nin köklü gazetelerinden New York Times, Atina yönetiminin koronavirüs (Covid-19) salgınına rağmen 1072 mülteciyi can güvenliklerini göz ardı ederek botlarla denize bıraktığını yazdı. Denize bırakılanların arasında olan 50 yaşındaki Suriyeli öğretmen Najima al-Khatib, "Bu insanlık dışı bir şey" ifadelerini kullandı.

ABD medyasından New York Times, Yunanistan'ın mültecilere uyguladığı zulmü sayfalarına taşıdı. New York Times'ın çeşitli akademik araştırmalara ve Türk Sahil Güvenliği'nden alınan bilgilere dayandırdığı haberinde, "Mart ayından beri, 1072 mülteci Yunan yetkililer tarafından 31 ayrı seferde denize bıraktı" ifadelerine yer verdi. Gazetede yer alan haberde, denize bırakılanlar arasındaki 50 yaşındaki Suriyeli öğretmen Najima al-Khatib'in açıklamaları da paylaşıldı. Gazete, bu uygulamaların koronavirüs salgınına rağmen devam ettiğinin altını çizdi.

"BU İNSANLIK DIŞI BİR ŞEY"Yunan yetkililerin Rodos'ta gece yarısı barındıkları yere geldiğini, kendisi dahil 23 kişiyi ve 2 bebeği dışarıya çıkardıklarını belirten al-Khatib, "Bizi dümeni ve motoru olmayan bir bota bindirip denize bıraktılar" dedi. Khatib'in bulunduğu bot ise Türk Sahil Güvenliği tarafından kurtarıldı. Khatib, "Bu insanlık dışı bir şey" ifadelerini kullandı."KEŞKE BOMBALAR ALTINDA ÖLSEYDİM"

Khatib, Yunan yetkililerin yaptığı uygulamaların insanlık dışı olduğunu vurgulayarak, "Suriye'yi bombardımanlardan korktuğum için terk ettim. Ama bu başıma gelince, keşke bombalar altında ölseydim diye düşündüm" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

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