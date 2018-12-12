New York Times: Yemen'de ABD yapımı bir trajedi

New York Times gazetesi, "Yemen'de ABD yapımı bir trajedi" başlığıyla yayımladığı dosya haberde, Washington'un Suudi Arabistan'a sattığı bombaların Yemen'de sivilleri hedef almasıyla ortaya çıkan dramı, insan hikayeleri üzerinden gözler önüne serdi.

New York Times: Yemen'de ABD yapımı bir trajedi

New York Times gazetesi, "Yemen'de ABD yapımı bir trajedi" başlığıyla yayımladığı dosya haberde, Washington'un Suudi Arabistan'a sattığı bombaların Yemen'de sivilleri hedef almasıyla ortaya çıkan dramı, insan hikayeleri üzerinden gözler önüne serdi.

Kaynak: Dunya.com

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