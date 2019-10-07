New York Times: Trump, Türkiye'nin Suriye'de operasyon düzenlemesine onay vererek ABD'nin...

07.10.2019 12:13

Türkiye'nin Suriye'de düzenleyeceği askeri operasyonla ilgili haberler, ABD gazetelerinin internet sitelerinin manşetinde yer aldı. New York Times, Trump'ın ABD'nin politikasını değiştirdiğini yazdı. Washington Post ise üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD'nin operasyonun boyutuna dair "hiçbir fikri olmadığını" yazdı.

New York Times gazetesi, haberinin başlığında, "Trump, Türkiye'nin Suriye'de operasyon düzenlemesine onay vererek ABD'nin politikasını değiştirdi" dedi.

Gazeteye göre Trump, ABD Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'ndaki üst düzey yetkililerden gelen tavsiyelere uymadı.

New York Times, "Kürt savaşçılar" olarak tanımladığı Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Türkiye tarafından "terörist" olarak nitelendirildiğini, ABD için ise SDG'nin IŞİD'e karşı en güvenilir ortak olduğunu yazdı.

Gazete, Trump'ın Aralık 2018'de de Suriye'den çekilme kararı aldığını fakat ABD Savunma Bakanlığı, Amerikan istihbarat birimleri ve ülkesinin Avrupa'daki ortaklarından gelen tepkiler sonrası kararını gözden geçirmek zorunda kaldığını hatırlattı.

New York Times, Türkiye'nin operasyon kapsamında Suriye sınırından ne kadar içeri gireceğinin veya operasyon sırasında SDG ile çatışıp çatışmayacağının bilinmediğini aktardı.

Gazetenin haberinde daha geçen hafta ABD'li üst düzey yetkililerinin, Kürt güçlerini koruma ve Türkiye'nin operasyonunu engelleme konusunda fikir birliğine vardıkları bilgisi yer aldı.

New York Times'a konuşan Suriye uzmanları, SDG'nin Türkiye'ye karşı koyabilmek için Suriye ordusuyla anlaşmaya yanaşabileceği görüşünde.

ABD Temsilciler Meclisi'nin Demokrat üyelerinden Ruben Gallego, "Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine girmesine izin vermek Orta Doğu'da istikrarı en fazla bozabilecek adımlardan biridir. Kürtler bir daha asla Amerika'ya güvenmeyecek. Kendilerini korumak için yeni müttefikler arayacaklar" dedi.

Washington Post: ABD hükümetinin operasyonun boyutuna dair hiçbir fikri yok

Öte yandan, Washington Post gazetesi de, SDG'nin ABD askerlerinin çekilmeye başlamasını eleştirdiğini aktardı.

SDG'nin açıklamasında, "ABD sorumluluklarını yerine getirmedi ve Türkiye sınırından güçlerini çekti. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyi ve doğusundaki operasyonu IŞİD'e karşı savaşımıza zarar verecek ve son birkaç yılda erişilen istikrara zarar verecek" ifadeleri yer aldı.

Gazete, ABD'li askeri yetkililerin "Suriye'de IŞİD'in geri dönmesini engellemek için Kürtlerin yardımına ihtiyaç duyduklarını" söylediğini yazdı.

Washington Post'a bilgi veren üst düzey bir ABD yetkilisi, Türkiye'nin sembolik bir operasyon mu düzenleyeceği yoksa sınırdan 30-40 kilometre içeri gireceği bir operasyonu mu tercih edeceği konusunda ABD hükümetinin "hiçbir fikri olmadığını" söyledi.

ABD yetkilileri, Türkiye'nin sınırdan derinlemesine içeri gireceği türden bir operasyonun IŞİD üyelerinin tutulduğu cezaevlerini tehlikeye atabileceğini, bunun da "felaketlere yol açma potansiyeli bulunduğunu" belirtti.

CNN'e bilgi veren yetkili: Türkiye önce devriye üssü kurup ardından operasyonlara girişebilir

CNN televizyonu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın dün akşam yaptıkları telefon görüşmesinde önümüzdeki ay Washington'da buluşma konusunda uzlaştıklarını bildirdi. CNN'e konuşan ve ABD'nin Suriye operasyonları konusunda bilgi sahibi bir yetkili, Ankara'nın önce Suriye'de devriye üsleri kurup ardından daha kapsamlı operasyonlara girişebileceğini söyledi.

Wall Street Journal gazetesi ise Erdoğan-Trump görüşmesinin ardından iki liderin ofisinden yapılan açıklamalardaki farklılığa dikkat çekti.

Cumhurbaşkanlığı, Trump'ın daveti üzerine Erdoğan'ın önümüzdeki ay Washington'a gitmesinin planlandığını aktarmıştı. Fakat bu bilgi Beyaz Saray'ın görüşmeye ilişkin açıklamasında yer almadı.

Wall Street Journal'a konuşan ABD'li yetkililer, "askerlerinin bölgeden çekilmesine ve Kürt müttefiklerinin belirsiz bir kadere terk edilmesine dair" derin kuşkularının bulunduğunu aktardı.

Bir yetkili, "Geniş kapsamlı bir çatışma çıkarsa ve Suriye'de artık bir partnerimiz kalmamışsa çekiliriz" ifadelerini kullandı.

Wall Street Journal, SDG'nin elindeki kamplarda yaklaşık 2 bin yabancı savaşçı ile 10 bin Suriyeli ve Iraklı savaşçı bulunduğunu yazdı. Gazeteye göre IŞİD savaşçılarının ve aile üyelerinin toplam sayısı yaklaşık 80 bin.