New York Times: Trump Suriye'den Çekilme Sürecini 4 Aya Uzatabilir

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye'deki 2000 Amerikan askerinin çekilmesi için orduya dört aylık süre tanıma konusunda anlaştığı bildirildi.

Trump, birliklerin "yavaş yavaş" çekileceğini Twitter'dan duyururken, asker ve siyasetçilerin bu konuda kendisine yönelttiği eleştirilerden de şikayetçi oldu.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1079724622868819973

"Başkan olduğumda IŞİD'le dolu, karmaşa halindeki Suriye'de yaptıklarımı bir başkası yapmış olsaydı milli kahraman olurdu. IŞİD'in çoğu gitti, askerlerimizi yavaş yavaş ülkemize geri gönderiyoruz, aynı zamanda IŞİD kalıntılarıyla da savaşıyoruz"

New York Times'da yer alan habere göre, Trump böylece Suriye'den hızla çekilme kararından geri adım atmış oluyor.

Trump'ın 19 Aralık'taki açıklaması askeri ve sivil danışmanlarının görüşlerine ters bir hamle olarak görülüyordu.



Bu karar üzerine, Savunma Bakanı James Mattis, Suriye'den erken çekilmenin IŞİD'e karşı savaşı tehlikeye atacağı, ABD'nin Suriye'deki Kürt-Arap müttefiklerine karşı ihanet olacağı ve ülkenin doğusunu Suriye hükümetine ve onun müttefikleri olan Rusya ve İran'a terk etmek anlamına geleceğini belirterek Şubat ayının sonunda emekliye ayrılacağını açıklamıştı.

Ardından ABD'nin IŞİD ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett H. McGurk da karara tepki olarak istifasını sunmuştu.

Askeri planlamacılar, hangi askeri araçların bölgede başka yerlere kaydırılacağına, hangilerinin müttefiklere bırakılacağına veya Suriye hükümeti ve onun müttefikleri Rusya ile İran'ın eline geçmesini önlemek üzere tahrip edileceğine karar verebilmeyi sağlayacak şekilde birliklerin çekilmesi için 120 güne ihtiyaç olduğunu belirtiyor.

'Daha ağırdan alıyoruz'

Geçen hafta Irak'taki Amerikan askerlerini ziyareti sırasında Trump'ın Irak ve Suriye'deki Amerikan askerlerine komuta eden Korgeneral Paul J. LaCamera ile görüştüğü ve bu özel görüşmede LaCamera'nın, askerlerin güvenli ve düzenli bir şekilde çekilmesinin aylar sürebileceğini söylediği ifade ediliyor.

Pazar günü Trump ile bir görüşme yapan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham da gazetecilere yaptığı açıklamada, Trump yönetiminin Suriye'den çekilmenin "nasıl daha iyi uygulamaya konabileceği konusunda yeniden değerlendirme" halinde olduğunu açıklamıştı.



Graham, "Şu an daha akıllı haraket ederek biraz daha ağırdan alıyoruz. Bir duraklama halindeyiz ve Başkan'ın amaçladığı çekilmeyi nasıl daha iyi bir şekilde gerçekleştirebiliriz konusunu yeniden değerlendiriyoruz. Önümüzdeki birkaç hafta içinde neler olacağını göreceğiz" demişti.

Görüşmede YPG'nin de gündeme geldiğini ve Türkiye ile YPG arasında bir çatışma yaşanmamasını sağlama konusunda Trump'ın kararlı olduğunu belirten Graham, böyle bir çatışmayı engellemek için Türkiye'ye bir "tampon bölge" güvencesi sağlanabileceğinin konuşulduğunu ifade etti.

'Acele edeceğimi söylemedim'

Pazartesi günü Fox TV ile röportajında Senatör Graham'ın çekilme konusundaki kaygılarını nasıl giderdiği sorusuna Trump, "Hiçbir zaman acele edeceğimi söylemediğimi belirttim" diye cevap verdi.

Trump, çekilmenin IŞİD'le savaşı zayıflatacağı yönündeki eleştirilere cevaben, IŞİD'e karşı savaşın devam edeceğini belirterek "iki şeyi birlikte yapabilirsiniz… O bölgede başka üslerimiz var. Özellikle bir tane Irak'ta var" dedi.

Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Amerikan askerlerinin Suriye'den çekilme takvimi ve diğer ayrıntıların netliğe kavuşturulması amacıyla Ocak ayı içinde Türkiye ve İsrail'e ziyarette bulunacağını açıklamıştı.

Twitter'da yaptığı açıklamada Bolton, "Ocakta İsrail ve Türkiye'ye gitmek için sabırsızlanıyorum. ABD Suriye'den askerlerini çekmeye başladığında bölgedeki müttefiklerle ortakların yüz yüze olduğu güvenlik sorunlarına karşı devam eden çalışmalarımızı ve IŞİD'le mücadelenin bir sonraki aşamasını konuşacağız" demişti.