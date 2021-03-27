New York Times'ta NFT olarak satışa çıkarılan makale 563 bin dolara alıcı buldu
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New York Times'ta NFT olarak satışa çıkarılan makale 563 bin dolara alıcı buldu

Anadolu Ajansı / Islam Doğru - Haberler | Güncel
New York Times'ta NFT olarak satışa çıkarılan makale 563 bin dolara alıcı buldu

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times'ta bir makale, benzersiz dijital varlıkların alınıp satıldığı NFT üzerinden 563 bin dolara alıcı buldu.

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ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times'ta bir makale, benzersiz dijital varlıkların alınıp satıldığı NFT üzerinden 563 bin dolara alıcı buldu.

New York Times köşe yazarı Kevin Roose, 'Bunu Blockchain üzerinden satın alın' başlıklı köşe yazısını NFT olarak 563 bin dolara satışa çıkardı.

Roose, gazetedeki yazısında dijital varlıkların satışlarının gerçekleştiği NFT sistemine değinerek, "Normalde köşe yazılarımda satış yapma iznim yok. Ancak bu seferki bir istisna, çünkü satılık olan yazının kendisi. Bunun nedeni, kripto para birimi furyasının yeni sınırı olan NFT'lerin serbest dönen dünyasına katılmaya karar vermiş olmam." ifadesini kullandı.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da takipçilerine seslenen Roose, "Teklif verin, gazetenin 170 yıllık tarihindeki ilk NFT'ye sahip olabilirsiniz." ifadelerini paylaştı.

Daha sonra Roose'nin makalesi, kendisine 'Farzin' adını veren bir koleksiyoncu tarafından 536 bin dolar değerindeki kripto para ile satın alındığı kaydedildi.

Yine Twitter hesabında, satış karşısında şaşkınlığını dile getiren Roose, "Hala bunun olduğuna gerçekten inanamıyorum." diye yazdı.

Roose, satıştan elde edilen geliri bir sosyal yardımlaşma kurumuna bağışlayacağını kaydetti.

"Takas edilemez jeton" anlamına gelen NFT (Non-fungible token), benzersiz dijital öğelerin sahipliğinin satın alınmasına veya satılmasına ve blok zinciri kullanılarak bunlara kimin sahip olduğunun takip edilmesine olanak sağlıyor. NFT, teknik olarak çizimleri, animasyonlu GIF'leri, şarkı veya video oyunlarındaki öğeler dahil olmak üzere dijital her şeyi kapsıyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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