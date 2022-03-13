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New York Times: Renaud, orada bizim için çalışmıyordu

Demirören Haber Ajansı - Dünya
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New York Times: Renaud, orada bizim için çalışmıyordu

New York Times, Kiev'in İrpin bölgesinde öldürülen gazeteci Brent Renaud hakkında açıklama yaptı.

New York Times, Kiev'in İrpin bölgesinde öldürülen gazeteci Brent Renaud hakkında açıklama yaptı.

New York Times, Brent Renaud'un hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyulduğunu belirterek, "Geçmişte New York Times'a katkıda bulunmuş olmasına rağmen, Ukrayna'daki herhangi bir iş için görevlendirilmedi. Paylaşılan basın kartı, yıllar önce bir başka bir iş için verilen New York Times basın kartıdır" ifadelerini kullandı.

UKRAYNA ULUSAL POLİSİ DUYURMUŞTU

Ukrayna Ulusal Polisi, muhabir ve film yapımcısı Brent Renaud'un İrpin'de Rus birliklerince açılan ateş sonucu hayatını kaybettiğini, ekip arkadaşının da yaralandığını duyurmuştu.


Demirören Haber Ajansı / Dünya

New York, Ukrayna, Kiev, Dünya, Haberler

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