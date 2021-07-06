New York Times, Mısır'da yetkililer tarafından tacize uğrayan kadınları haber yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

New York Times, Mısır'da yetkililer tarafından tacize uğrayan kadınları haber yaptı

New York Times, Mısır'da yetkililer tarafından tacize uğrayan kadınları haber yaptı
Anadolu Ajansı / Islam Doğru - Haberler | Güncel

NEW ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times (NYT), Mısır'da güvenlik güçleri tarafından tacize uğrayan kadınları sayfalarına taşıdı.

NEW ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times (NYT), Mısır'da güvenlik güçleri tarafından tacize uğrayan kadınları sayfalarına taşıdı.

"Arama sınırı aştığı zaman" başlıklı haberde, Mısır adalet sistemiyle yolları kesişen kadınların hikayeleri anlatıldı.

Haberde, NYT'ye konuşan bazı kadınların videoları yayımlanarak, "Bu kadınlar ya konuştukları için tutuklandılar ya da bir suçu bildirmek için yetkililere gittiler. Her vakada, kendilerini korumaya yeminli yetkililer tarafından cinsel tacize uğradıklarını söylediler." ifadesi paylaşıldı.

Kadınların Mısır adalet sisteminde, suçlu olarak tutuklandıkları ya da bir suçun mağduru oldukları zaman yetkililer tarafından cinsel tacize uğrama riskinin bulunduğu belirtilen haberde, bunun yasa dışı olmasına rağmen bu konuda hiçbir şey yapılmadığı öne sürüldü.

Haberde, 12'den fazla kadın ile görüşüldüğü, bunların 3'nün ilk defa kamuya açık şekilde konuşarak polis karakolunda, hapishanede ve hastanede yetkililer tarafından rutin arama ve muayene adı altında cinsel tacize uğradıkları aktarıldı.

Ülkede bu konuda kamuya açık veriler bulunmadığına dikkat çekilen haberde, "Mısır'daki kadınlar genellikle suçlanacakları ve küçük düşürülerek toplumdan dışlanacakları korkusuyla cinsel tacizleri bildirmekten kaçınırlar." değerlendirmesi yapıldı.

Haberde, Mısır İçişleri Bakanlığına bu konuda yapılan başvuruların cevapsız kaldığına işaret edilerek, sadece ismini vermek istemeyen yetkili bir polis memurunun "kadınların yasal otoriteler tarafından cinsel istismarının her yerde" olduğu, arama ve muayenelerin delil bulmaktan çok "insanı aşağılamak" için yapıldığı ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

Dünya genelinde Kovid-19 vakalarının sayısı 185 milyonu geçti
Dünya genelinde Kovid-19 vakalarının sayısı 185 milyonu geçti
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 4 milyonu aştı
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 4 milyonu aştı
ABD güçleri Bağdat Büyükelçiliği üzerinde uçan SİHA'ları vurdu
ABD güçleri Bağdat Büyükelçiliği üzerinde uçan SİHA'ları vurdu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Numan Kurtulmuş
Magazin Ahmet Kaya Ajda Pekkan Ebru Gündeş Burak Özçivit
Spor Ali Koç Metin Oktay Ahmet Ağaoğlu Younes Belhanda Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
New York Times, Mısır'da yetkililer tarafından tacize uğrayan kadınları haber yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 18:52:27. #1.14#

title