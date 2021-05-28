New York Times'ın "Filistinli çocuklar" manşeti, eski ADL yöneticisini rahatsız etti
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New York Times'ın "Filistinli çocuklar" manşeti, eski ADL yöneticisini rahatsız etti

New York Times'ın 'Filistinli çocuklar' manşeti, eski ADL yöneticisini rahatsız etti
Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay - Haberler | Güncel

NEW New York Times (NYT) gazetesinin, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli çocukları manşetine taşıması, ABD'deki Yahudi lobisinin önemli kuruluşlarından İnkar ve İftiraya Karşı Birlik (Anti-Defamation League-ADL) eski Ulusal Direktörü Abraham Foxman'ı rahatsız etti.

NEW New York Times (NYT) gazetesinin, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli çocukları manşetine taşıması, ABD'deki Yahudi lobisinin önemli kuruluşlarından İnkar ve İftiraya Karşı Birlik (Anti-Defamation League-ADL) eski Ulusal Direktörü Abraham Foxman'ı rahatsız etti.

NYT gazetesi, 28 Mayıs tarihli baskısındaki kapak görselini Filistinli çocuklara ayırarak, "Onlar sadece çocuktu" başlığıyla İsrail'in saldırılarında yaşamını yitiren çocuklara yer verdi.

ABD'deki Yahudi lobisinin önemli kurumlarından ADL'nin eski yöneticisi Foxman ise gazetenin "İsrail ve Yahudi halkına iftira attığını" savundu ve NYT aboneliğini iptal ettiğini Twitter hesabından duyurdu.

Foxman, gazetenin manşeti için "Bugün ön sayfasındaki İsrail ve Yahudi halkına yönelik kan iftirası yeterli." değerlendirmesinde bulundu.

28 Mayıs tarihli baskısında, 10 ve 11'inci sayfalarını İsrail'in saldırılarında ölen Filistinli çocuklara ve bölgede yaşanan sorunlara ayıran NYT, kapağındaki Filistinli çocukların resminin altında, "Bu ayki çatışmalarda ilk raporlara göre, Gazze'de 18 yaş altı en az 67, İsrail'de ise iki kişi hayatını kaybetti. Onlar, doktor, sanatçı ve lider olmak istemişlerdi." ifadelerine yer vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

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