New York Times, Biden'ın Afganistan'dan geri çekilme planının aynen devam edeceğini yazdı
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New York Times, Biden'ın Afganistan'dan geri çekilme planının aynen devam edeceğini yazdı

New York Times, Biden'ın Afganistan'dan geri çekilme planının aynen devam edeceğini yazdı
Anadolu Ajansı / Hakan Çopur - Haberler | Güncel

Taliban'ın Afganistan'da ele geçirdiği kent sayısı 5'e yükselirken, ABD Başkanı Joe Biden'ın Afganistan'dan geri çekilme planını aynı şekilde sürdüreceği bildirildi.

Taliban'ın Afganistan'da ele geçirdiği kent sayısı 5'e yükselirken, ABD Başkanı Joe Biden'ın Afganistan'dan geri çekilme planını aynı şekilde sürdüreceği bildirildi.

New York Times gazetesinde yer alan ve adı açıklanmayan üst düzey yetkililere dayandırılan habere göre Beyaz Saray, Afganistan planını revize etmeyi düşünmüyor.

Taliban'ın ülkedeki hızlı ilerleyişi karşısında nasıl bir adım atacağı merak edilen Washington yönetiminin geri çekilme planına sadık kalacağını kaydeden yetkililer, Kunduz kentindeki gelişmeleri yakından takip ediyor.

Yetkililer Taliban'a yönelik sadece sınırlı hava saldırılarının düzenlendiğini, ancak bunun ötesinde daha kapsamlı bir adım atılmasının beklenmediğini ifade etti.

Gazeteye konuşan bir yetkili, Afganistan'da 650 civarında Amerikan askerinin kaldığını ve geri çekilme planının belirlendiği şekilde sürdüğünü belirtti.

Afgan hükümet güçlerinin Taliban'a karşı kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı, kuzeydoğudaki Tahar vilayetinin merkezi Talukan kentinin de örgütün eline geçmesiyle 5'e yükselmişti.

Taliban, Afganistan topraklarının yüzde 80'den fazlasını kontrol ettiğini öne sürüyor.

Zaman zaman savaş uçaklarıyla Afgan ordusuna destek veren ABD'nin askeri faaliyetleri, ay sonunda bitecek.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Taliban saldırıları ve çatışmalarda, son bir ayda binden fazla sivil hayatını kaybetti. Afganistan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu, mayıs başından ağustosa kadar yaklaşık 1 milyon sivilin evlerinden olduğunu açıkladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Talukan kenti Taliban kontrolüne geçti
Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Talukan kenti Taliban kontrolüne geçti
Afganistan'da bombalı saldırıda 12 sivil hayatını kaybetti
Afganistan'da bombalı saldırıda 12 sivil hayatını kaybetti
Afganistan'da Taliban ikinci vilayet merkezini ele geçirdi
Afganistan'da Taliban ikinci vilayet merkezini ele geçirdi
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