New York Times'a göre Antakya 2020'de görülmesi gereken yerler listesinde

12.01.2020 10:07 | Son Güncelleme: 12.01.2020 10:07

The New York Times'ın hazırladığı 2020'de görülmesi gereken yerler listesinde Türkiye'den gastronomi ve antik eserleriyle öne çıkan Antakya da yer aldı.



Binlerce yıllık tarihe sahip Antakya'nın medeniyetlerin ve dinlerin buluşma merkezi olduğunu yazan gazete, kentin Hirstiyanlar için de ayrı bir önemi olduğunu belirtiyor. Euronews.com'da Görüntüle