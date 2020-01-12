New York Times'a göre Antakya 2020'de görülmesi gereken yerler listesinde
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New York Times'a göre Antakya 2020'de görülmesi gereken yerler listesinde

The New York Times 2020'de mutlaka görülmesi gereken yerler listesinde, gastronomi ve inanç turizmi kapsamında yabancı gezginlerin de ilgisini çeken Antakya bulunuyor.

12.01.2020 10:07 | Son Güncelleme: 12.01.2020 10:07
New York Times'a göre Antakya 2020'de görülmesi gereken yerler listesinde

The 'ın hazırladığı 2020'de görülmesi gereken yerler listesinde 'den gastronomi ve antik eserleriyle öne çıkan da yer aldı.


Binlerce yıllık tarihe sahip Antakya'nın medeniyetlerin ve dinlerin buluşma merkezi olduğunu yazan gazete, kentin Hirstiyanlar için de ayrı bir önemi olduğunu belirtiyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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