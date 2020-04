- New York'tan korona ile mücadeleye 3,5 milyar dolar - New York'tan korona ile mücadeleye 3,5 milyar dolar New York, 2021 yılına kadar korona virüs salgını ile mücadele için 3,5 milyar dolar harcayacak.

- New York'tan korona ile mücadeleye 3,5 milyar dolar NEW YORK - New York, 2021 yılına kadar korona virüs salgını ile mücadele için 3,5 milyar dolar harcayacak. Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının yeni merkez üssü olan ABD'de salgından en fazla etkilenen eyalet olan New York'ta salgın ile mücadeleye 3,5 milyar dolar harcanması planlanıyor. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, düzenlediği basın toplantısında yetkililerin korona virüs salgını ile mücadele kapsamında 2020'nin sonuna kadar 3,5 milyar dolar harcanacağını tahmin ettiğini aktarırken, "Yıl sonuna kadar New York şehri olarak hayat kurtarmak ve şehirdeki insanları korumak için 3,5 milyar dolar harcayacağımızı tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı. Belediye Başkanı, ABD Başkanı Donald Trump'ı New York'un karşı karşıya kaldığı bütçe kriziyle ilgili sessiz kalmakla suçlarken, yeterli federal yardım olmadan kentin toparlanamayacağını ve kamu hizmetlerinin sağlanamayacağını vurguladı. Blasio, "Son zamanlarda başkanın yapacağı işlerden en kolayı New York'a bu krizde yardımcı olmak. Bizi bütünleştirmek için bize mali destek ver" çağrısında bulunurken, New York şehrinin korona virüs salgını nedeni ile 4 milyar Dolar civarında bir vergi geliri kaybedeceğini tahmin ettiklerini açıkladı. New York'ta toplam korona virüs vaka sayısı 247 bin 215'e, hayatını kaybedenler ise 18 bin 776'ya ulaştı. Kaynak: İHA