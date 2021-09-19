New York'taki yeni Türkevi resmi açılış öncesi görüntülendi
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- New York'taki yeni Türkevi resmi açılış öncesi görüntülendi NEW YORK - ABD'nin New York kentinde bulunan yeni Türkevi binası resmi açılış öncesi görüntülendi.
- New York'taki yeni Türkevi resmi açılış öncesi görüntülendi
NEW YORK - ABD'nin New York kentinde bulunan yeni Türkevi binası resmi açılış öncesi görüntülendi.
ABD'nin New York kentinde bulunan yeni Türkevi binası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı resmi açılış öncesi görüntülendi.