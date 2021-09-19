New York'taki yeni Türkevi resmi açılış öncesi görüntülendi - Haberler
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New York'taki yeni Türkevi resmi açılış öncesi görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Derya Yetim - Haberler | Güncel

- New York'taki yeni Türkevi resmi açılış öncesi görüntülendi NEW YORK - ABD'nin New York kentinde bulunan yeni Türkevi binası resmi açılış öncesi görüntülendi.

- New York'taki yeni Türkevi resmi açılış öncesi görüntülendi

NEW YORK - ABD'nin New York kentinde bulunan yeni Türkevi binası resmi açılış öncesi görüntülendi.

ABD'nin New York kentinde bulunan yeni Türkevi binası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı resmi açılış öncesi görüntülendi.

New York'taki yeni Türkevi resmi açılış öncesi görüntülendi

New York'taki yeni Türkevi resmi açılış öncesi görüntülendi

New York'taki yeni Türkevi resmi açılış öncesi görüntülendi

New York'taki yeni Türkevi resmi açılış öncesi görüntülendi
İhlas Haber Ajansı / Derya Yetim - Son Dakika Haberleri
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Haber: New York'taki yeni Türkevi resmi açılış öncesi görüntülendi - Haberler
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