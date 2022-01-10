New York'taki yangında ölenlerin sayısı 17 olarak güncellendi - Haberler
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New York'taki yangında ölenlerin sayısı 17 olarak güncellendi

New York'taki yangında ölenlerin sayısı 17 olarak güncellendi
AA / Mücahit Oktay - Haberler | Güncel

NEW New York'un Bronx kentinde 19 katlı bir apartmanın 3. katında çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 17 olarak revize edildi.

NEW New York'un Bronx kentinde 19 katlı bir apartmanın 3. katında çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 17 olarak revize edildi.

Belediye Başkanı Eric Adams, yaptığı açıklamada, dün elektrikli ısıtıcı nedeniyle çıkan yangının 8'i çocuk 17 kişinin hayatına sebep olduğunu söyledi.

Adams, binada yaşayanların çoğunun Gambiya'dan gelen göçmen Müslümanlar olduğunu hatırlatarak, "Hayatını kaybeden Müslüman mağdurların cenazelerinin kendi inançlarına uygun olarak kaldırılmasına dikkat edileceğine" vurgu yaptı. Eric Adams, hayatta kalanlara göçmenlik durumuna bakılmaksızın destek verileceğini belirtti.

New York Şehri İtfaiye Departmanı Komiseri Daniel Nigro ise yaralılardan 15'inin durumunun kritik olduğuna değinerek "Bu sayı ne yazık ki tekrar artabilir." şeklinde konuştu.

Öte yandan, Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, "Bugün ABD Başkanı, New York Belediye Başkanı Eric Adams ile görüşerek Bronx'ta bir apartmanda çıkan üzücü yangınla ilgili samimi taziye ve desteklerini iletti." ifadelerine yer verildi.

Daha önce yapılan açıklamada, yangında 9'u çocuk 19 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

19 kişinin öldüğü yangına, arızalanan elektrikli ısıtıcının neden olduğu açıklandı

19 kişinin öldüğü yangına, arızalanan elektrikli ısıtıcının neden olduğu açıklandı

 Son Dakika | New York'taki yangında 9'u çocuk 19 kişinin öldüğü bildirildi

Son Dakika | New York'taki yangında 9'u çocuk 19 kişinin öldüğü bildirildi

AA / Mücahit Oktay - Son Dakika Haberleri

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