New York'taki yağmalama olayları
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New York'taki yağmalama olayları

Dükkanların yağmalanması Göstericilerin mağazalara girişi ve eşyaları arabaya yüklemesi Polisin yağmalama yapanları gözaltına alması New York'taki yağmalama olaylarıÖte yandan ABD'nin en kalabalık kenti New York'taki olaylar ise gece sokağa çıkma yasağının başladığı 23.00'e kadar devam etti.

02.06.2020 11:53 | Son Güncelleme: 02.06.2020 12:00

Dükkanların yağmalanması

Göstericilerin mağazalara girişi ve eşyaları arabaya yüklemesi

Polisin yağmalama yapanları gözaltına alması New York'taki yağmalama olayları

Öte yandan ABD'nin en kalabalık kenti New York'taki olaylar ise gece sokağa çıkma yasağının başladığı 23.00'e kadar devam etti.

Öğle saatlerinde barışçıl şekilde başlayan gösterilerde akşam saatlerinde tansiyon yükseldi. Farklı noktalarda karşı karşıya geldikleri göstericilere polis yoğun şekilde göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Sokağa çıkma yasağının yaklaştığı anlarda ise Manhattan'daki birçok dükkanda yağmalama olaylarının yaşandığı anlar kameralara yansıdı.

Herald Meydanı'nda bulunan Macy's ile Bergdorf Goodman gibi bazı mağazaların, yağmacıların hedefi olduğu belirtildi.

Olaylarla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Bill de Blasio, bu geceki yasağın pek işe yaramadığını, kentte salı gecesi de sokağa çıkma yasağı uygulanacağını ancak yasağın 20.00'de başlayacağını bildirdi.

New York'taki yağmalama olayları

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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