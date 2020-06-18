New York'taki Türkler, THY'nin intikal uçuşuyla yurda getirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

New York'taki Türkler, THY'nin intikal uçuşuyla yurda getirildi

Korona virüs salgını nedeniyle uçuşların durması sonrası yurda dönemeyen ABD'deki 333 Türk vatandaşı, Türk Hava Yolları(THY)'nın New York'tan düzenlediği tahliye uçağıyla İstanbul'a getirildi.

18.06.2020 14:17 | Son Güncelleme: 18.06.2020 14:30

Korona virüs salgını nedeniyle uçuşların durması sonrası yurda dönemeyen ABD'deki 333 Türk vatandaşı, Türk Hava Yolları(THY)'nın New York'tan düzenlediği tahliye uçağıyla İstanbul'a getirildi.

Türk Hava Yolları(THY), korona virüs nedeniyle dünyanın farklı ülkelerinde mahsur kalan Türk vatandaşlarını düzenlediği intikal uçuşlarıyla yurda getirmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda ABD'de bulunan 333 yolcu daha TK4902 sefer sayılı özel uçuşla bugün İstanbul'a getirildi. Uçuş öncesi gerekli sağlık kontrolleri yapılan yolcular, yerel saatle 19.30'da New York'tan kalkan uçakla saat öğlen saatlerinde İstanbul Havalimanı'na ulaştı. THY uçağının inişinin akabinde yolcular termal kamera kontrolünden geçirilerek terminale giriş yaptı.

"ÇOK ŞÜKÜR SAĞ SALİM VATANIMIZA KAVUŞTUK"

Aylar süren bekleyişin ardından tahliye uçağıyla ABD'den dönen yolculardan Burcu Kayar, "Çok uzun bir yolculuktu, çok şükür sağ salim vatanımıza kavuştuk. Elçilikten ve bizim buraya gelmemize yardımcı olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Oradaki süreç gerçekten çok zordu, geldik çok mutluyuz. Amerika'da hem ekonomik, hem virüs ve protestolar oldukça karışık bir süreç var. 3-4 gündür telefon hatları da çöktü kimseye ulaşamıyoruz. Tuhaf şeyler oluyor. Uçak için yaklaşık Mart ayından beri listedeyiz ve sıra bekliyoruz. Bu zamana kısmetmiş vatanımıza vardık" dedi.

Yolculardan Nebile Oğuz ise, "Bir aydır gelmeye çalışıyorduk, mutluyum geldim. Bayağıdır bekliyordum, iptal ediyorlardı uçağı, gelemeyeceğiz sandık. Uçağın olduğunu iki gün önce söylediler. ABD'de durum fena. Uçağa binmeden önce ateş ölçümü yapıldı. Burada da termal kamera vardı. Tabi ki 15 gün süreyle de evde karantina sürecine girmeyi düşünüyorum" ifadelerine yer verdi.

Bir başka yolcu Berfin Altınışık da, "Ben öğrenci vizesiyle oradaydım. Amerika'ya tam karantina süreci başlamadan önce dönmüştüm. Gittiğimden beri oradaydım. Şimdi protestolarla birlikte korona virüs süreci değişti. Şu an için dönmek iyi olur diye düşündük" diye konuştu.

Yolcular, pasaport kontrolü öncesinde kendileri için hazırlanan sağlık, iletişim ve adres bilgilerinin yer aldığı formları da doldurdu. Daha sonra ABD'den dönen yolcular, pasaporttan geçerek yurda giriş yaptı.

( Ferhat Yasak/İHA)

New York'taki Türkler, THY'nin intikal uçuşuyla yurda getirildi

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı! Haber
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı!
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS ve YKS günlerinde sokağa çıkma kısıtlaması talimatı verdi Haber
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS ve YKS günlerinde sokağa çıkma kısıtlaması talimatı verdi
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor Haber
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor
Uğruna her şeyi yaptığı sevgilisinin başka kadınla fotoğrafını görünce ağlama krizine girdi Haber
Uğruna her şeyi yaptığı sevgilisinin başka kadınla fotoğrafını görünce ağlama krizine girdi
Deprem Bilimcisi Özmen Kastamonu için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali çok yüksek Haber
Deprem Bilimcisi Özmen Kastamonu için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali çok yüksek
Diyanet, maaşları faizsiz finans kurumları aracılığıyla ödemeye başladı Haber
Diyanet, maaşları faizsiz finans kurumları aracılığıyla ödemeye başladı
Buket Aydın'dan zehir zemberek sözler: Sırtımdan vurdular, intikamım ağır olacak
Buket Aydın'dan zehir zemberek sözler: Sırtımdan vurdular, intikamım ağır olacak
Harita teknikerlerinin karşısına çıkan dev engerek korkuttu
Harita teknikerlerinin karşısına çıkan dev engerek korkuttu
Avrupa'dan İsrail'e Filistin tehdidi: İlhak devam ederse ilişkilerimiz bozulur
Avrupa'dan İsrail'e Filistin tehdidi: İlhak devam ederse ilişkilerimiz bozulur
Kasığında yırtık tespit edilen Nwakaeme en az 1 ay forma giyemeyecek
Kasığında yırtık tespit edilen Nwakaeme en az 1 ay forma giyemeyecek
Maske takmamakta ısrar eden genç kadın, sonunda cezayı yedi
Maske takmamakta ısrar eden genç kadın, sonunda cezayı yedi
Para ve kömür yardımı bahanesiyle yaşlı çiftin 29 bin lirasını çalan hırsızlar yakalandı
Para ve kömür yardımı bahanesiyle yaşlı çiftin 29 bin lirasını çalan hırsızlar yakalandı
Son Dakika: Beşiktaş, Pedro Rebocho ile yollarını ayırdı
Son Dakika: Beşiktaş, Pedro Rebocho ile yollarını ayırdı
AKOM'dan şiddetli yağış konusunda uyarı üstüne uyarı! Beş ilçeye özellikle dikkat çekildi
AKOM'dan şiddetli yağış konusunda uyarı üstüne uyarı! Beş ilçeye özellikle dikkat çekildi
Vahşi hayvan pazarlarındaki farelerde farklı koronavirüs türleri bulundu
Vahşi hayvan pazarlarındaki farelerde farklı koronavirüs türleri bulundu
Chelsea, Timo Werner transferini resmen duyurdu
Chelsea, Timo Werner transferini resmen duyurdu
Sahte altın satıcısı, muhabirler haber yapmak için kuyumcuda olduğu sırada suçüstü yakalandı
Sahte altın satıcısı, muhabirler haber yapmak için kuyumcuda olduğu sırada suçüstü yakalandı
Muslera taburcu edildi: Zor zamanımda tüm ülke yanımda oldu
Muslera taburcu edildi: Zor zamanımda tüm ülke yanımda oldu
Google'da herkes bu sorunun cevabını arıyor! Maskesiz sokağa çıkmanın cezası ne kadar?
Google'da herkes bu sorunun cevabını arıyor! Maskesiz sokağa çıkmanın cezası ne kadar?
Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, Trump'ın ülke liderleriyle yaptığı özel görüşmeleri deşifre etti
Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, Trump'ın ülke liderleriyle yaptığı özel görüşmeleri deşifre etti
Mercedes Kadir'in filmi için senaryo hazır
Mercedes Kadir'in filmi için senaryo hazır
Temizlik işçileri, çöp kamyonu sevdalısı otizmli Selçuk'a sürpriz yaptı
Temizlik işçileri, çöp kamyonu sevdalısı otizmli Selçuk'a sürpriz yaptı
Günlük burç yorumları 18 Haziran 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 18 Haziran 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Napoli, Juventus'u penaltılarla geçerek kupanın sahibi oldu
Napoli, Juventus'u penaltılarla geçerek kupanın sahibi oldu
İstanbul'un en büyük akaryakıt çetesini 'evsiz' kılığındaki polis çökertti
İstanbul'un en büyük akaryakıt çetesini "evsiz" kılığındaki polis çökertti
Son Dakika: Artan vakalar sonrası il il korona verileri netleşti! Ölüm oranının en yüksek olduğu kent Karadeniz'de
Son Dakika: Artan vakalar sonrası il il korona verileri netleşti! Ölüm oranının en yüksek olduğu kent...
Leyla davasında savcı mütalaa verdi! Sanık, Leyla'nın babasını kızıyla tehdit etmiş
Leyla davasında savcı mütalaa verdi! Sanık, Leyla'nın babasını kızıyla tehdit etmiş
Kaldırım üzerinde can veren yaşlı adam ölmeden önce gelinini defalarca aramış
Kaldırım üzerinde can veren yaşlı adam ölmeden önce gelinini defalarca aramış
Korku dolu anlar kamerada! Sele kapılan talihsiz kadın, son anda kurtarıldı
Korku dolu anlar kamerada! Sele kapılan talihsiz kadın, son anda kurtarıldı
İlk kez başörtülü bir savcı, başsavcı oldu
İlk kez başörtülü bir savcı, başsavcı oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Fahrettin Koca Berat Albayrak Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Şener Şen Kerimcan Durmaz Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Caner Erkin Serdar Aziz Gökhan Gönül Fernando Muslera
Daha Fazla Lgs Uefa Bursa Ankara
Şu an buradasınız: New York'taki Türkler, THY'nin intikal uçuşuyla yurda getirildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.6.2020 15:17:50. #1.15#
title