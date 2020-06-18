New York'taki Türkler, THY'nin intikal uçuşuyla yurda getirildi
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New York'taki Türkler, THY'nin intikal uçuşuyla yurda getirildi

Korona virüs salgını nedeniyle uçuşların durması sonrası yurda dönemeyen ABD'deki 333 Türk vatandaşı, Türk Hava Yolları(THY)'nın New York'tan düzenlediği tahliye uçağıyla İstanbul'a getirildi.

New York'taki Türkler, THY'nin intikal uçuşuyla yurda getirildi
18.06.2020 14:00 | Son Güncelleme: 18.06.2020 14:12

Korona virüs salgını nedeniyle uçuşların durması sonrası yurda dönemeyen ABD'deki 333 Türk vatandaşı, Türk Hava Yolları(THY)'nın New York'tan düzenlediği tahliye uçağıyla İstanbul'a getirildi.

Türk Hava Yolları(THY), korona virüs nedeniyle dünyanın farklı ülkelerinde mahsur kalan Türk vatandaşlarını düzenlediği intikal uçuşlarıyla yurda getirmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda ABD'de bulunan 333 yolcu daha TK4902 sefer sayılı özel uçuşla bugün İstanbul'a getirildi. Uçuş öncesi gerekli sağlık kontrolleri yapılan yolcular, yerel saatle 19.30'da New York'tan kalkan uçakla saat öğlen saatlerinde İstanbul Havalimanı'na ulaştı. THY uçağının inişinin akabinde yolcular termal kamera kontrolünden geçirilerek terminale giriş yaptı.

"Çok şükür sağ salim vatanımıza kavuştuk"

Aylar süren bekleyişin ardından tahliye uçağıyla ABD'den dönen yolculardan Burcu Kayar, "Çok uzun bir yolculuktu, çok şükür sağ salim vatanımıza kavuştuk. Elçilikten ve bizim buraya gelmemize yardımcı olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Oradaki süreç gerçekten çok zordu, geldik çok mutluyuz. Amerika'da hem ekonomik, hem virüs ve protestolar oldukça karışık bir süreç var. 3-4 gündür telefon hatları da çöktü kimseye ulaşamıyoruz. Tuhaf şeyler oluyor. Uçak için yaklaşık Mart ayından beri listedeyiz ve sıra bekliyoruz. Bu zamana kısmetmiş vatanımıza vardık" dedi.

Yolculardan Nebile Oğuz ise, "Bir aydır gelmeye çalışıyorduk, mutluyum geldim. Bayağıdır bekliyordum, iptal ediyorlardı uçağı, gelemeyeceğiz sandık. Uçağın olduğunu iki gün önce söylediler. ABD'de durum fena. Uçağa binmeden önce ateş ölçümü yapıldı. Burada da termal kamera vardı. Tabi ki 15 gün süreyle de evde karantina sürecine girmeyi düşünüyorum" ifadelerine yer verdi.

Bir başka yolcu Berfin Altınışık da, "Ben öğrenci vizesiyle oradaydım. Amerika'ya tam karantina süreci başlamadan önce dönmüştüm. Gittiğimden beri oradaydım. Şimdi protestolarla birlikte korona virüs süreci değişti. Şu an için dönmek iyi olur diye düşündük" diye konuştu.

Yolcular, pasaport kontrolü öncesinde kendileri için hazırlanan sağlık, iletişim ve adres bilgilerinin yer aldığı formları da doldurdu. Daha sonra ABD'den dönen yolcular, pasaporttan geçerek yurda giriş yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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