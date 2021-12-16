New York'taki Türkevi 4 kıtayı buluşturdu

NEW Türkiye, Japonya, Güney Afrika ve Jamaika'nın kültür, sanat ve mutfakları, New York'taki Türkevi'nde düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Türkevi, Türkiye'nin New York Başkonsolosluğunun, Japonya, Güney Afrika ve Jamaika başkonsolosluklarıyla ortaklaşa düzenlediği, Amerikan Göçmen Derneği ile Japon Toplumu'nun da katılımıyla ilk çok uluslu etkinliğe ev sahipliği yaptı.

4 kıtanın Türkevi'nde buluştuğu etkinlikte ülkelerin müzikleri ve mutfaklarıyla katılımcılara müzik şöleni ve lezzetli tatlar sunuldu.

Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Dört farklı kıtada yer alan ülkelerimiz, kültürel alışverişte bulunmak ve göçmenlerin ABD'ye pozitif katkılarını kutlamak için bugün burada bir araya geldi." dedi.

Göçmenlerin yaşadıkları toplumlara katkılarına değinen ve bunun en çarpıcı örneğinin göçmenler ülkesi ABD olduğunu belirten Özgür, "Her alanda bulundukları ülkeleri güçlendiren göçmen mucitlerden işçilere, girişimcilere ve toplum liderlerine kendi toplumlarımızla gurur duymalıyız." diye konuştu.

Japonya, Güney Afrika ve Jamaika bayrakları Türkiye'de yapılıp getirildi

Jamaika'nın New York Başkonsolosu Alsion Wilson, etkinlikle kullanılmak üzere Japonya, Güney Afrika ve Jamaika bayraklarının Türkiye'de yapılıp Türkevi'ne getirildiğini söyleyerek, Başkonsolos Reyhan Özgür'e teşekkür etti.

Türkevi'ndeki etkinliğe katılan Jamaikalı ünlü şarkıcı Spice, Bakonsolos Özgür'e imzalı poster takdim etti.

New York Vali Yardımcısı Brian Benjamin'in de katıldığı etkinlikte diplomatik çevreden, Türk, Japon, Güney Afrika ve Jamaika toplumundan çok sayıda davetli yer aldı.

AA / Betül Yürük - Son Dakika Haberleri

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