New York'taki Trump Tower yönetiminden, kirasını ödemeyen ayakkabı imalatçısına dava
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New York'taki Trump Tower yönetiminden, kirasını ödemeyen ayakkabı imalatçısına dava

03.03.2021 22:45 | Son Güncelleme: 03.03.2021 22:48
New York'taki Trump Tower yönetiminden, kirasını ödemeyen ayakkabı imalatçısına dava

NEW Eski ABD Başkanı Donald Trump'a ait New York'un en işlek caddesinde bulunan Trump Tower yönetiminin, binada bulunan ayakkabı imalatçısı kiracısını kirayı ödemediği için mahkemeye verdiği belirtildi.

NEW Eski ABD Başkanı Donald Trump'a ait New York'un en işlek caddesinde bulunan Trump Tower yönetiminin, binada bulunan ayakkabı imalatçısı kiracısını kirayı ödemediği için mahkemeye verdiği belirtildi.

Bloomberg'te yer alan habere göre, Trump Organization Inc şirketi, Trump Tower'ın 21. katında bulunan Marc Fisher ayakkabı üreticisine 1,47 milyon dolarlık kirasını ödemesi için dava açtı.

Manhattan'daki mahkemeye verilen dilekçede, 2015 kira sözleşmesine göre Marc Fisher'in belirtilen meblağdaki kira borcunu ödemesi istendi.

Marc Fisher, 2018'de moda markasını kapatana kadar Trump'ın kızı Ivanka Trump ayakkabılarını da lisans altında üretmişti.

Söz konusu dava, Trump'ın şirketi de dahil olmak üzere New York'taki ticari gayrimenkul sahiplerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle karşılaştıkları ekonomik zorluğa işaret olarak değerlendirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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