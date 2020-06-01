New York'taki protestolarda 250'den fazla kişi tutuklandı
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New York'taki protestolarda 250'den fazla kişi tutuklandı

ABD'nin New York şehrinde George Floyd'un öldürülmesinin ardından başlayan protestolarda 250'den fazla kişi tutuklandı.

New York'taki protestolarda 250'den fazla kişi tutuklandı
01.06.2020 18:56 | Son Güncelleme: 01.06.2020 19:19

ABD'nin New York şehrinde George Floyd'un öldürülmesinin ardından başlayan protestolarda 250'den fazla kişi tutuklandı.

ABD'nin Minnesato eyaletine bağlı Minnieapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis tarafından tutuklandığı sırada öldürülmesinin ardından çıkan protestolar tüm ülkeye yayıldı. New York'ta dün gece düzenlenen protestolarda 250'den fazla kişi tutuklandı. New York Polis Departmanı, dün gece protestolarda 250'den fazla kişinin tutuklandığını, 7 polis memurunun ise yaralandığını açıkladı. Departman, protestolar sırasında çok sayıda aracın hasar gördüğünü de bildirdi. Polis Departmanı, tutuklamaların ağırlıklı olarak Manhattan ve Brooklyn bölgelerinde yapıldığını duyurdu.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio'nun 25 yaşındaki kızı Chiara de Blasio da Cumartesi günü protestolar sırasında gözaltına alınmasının ardından serbest bırakılmıştı. - NEW YORK

Kaynak: İHA

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