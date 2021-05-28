New York'taki Ortodoks Yahudileri İsrail'i protesto etti
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New York'taki Ortodoks Yahudileri İsrail'i protesto etti

New York'taki Ortodoks Yahudileri İsrail'i protesto etti
Anadolu Ajansı / Betül Yürük - Haberler | Güncel

NEW ABD'nin New York kentinde Ortodoks Yahudileri İsrail yönetimi ve politikalarını protesto etti.

NEW ABD'nin New York kentinde Ortodoks Yahudileri İsrail yönetimi ve politikalarını protesto etti.

Yüzlerce Ortodoks Yahudisi, New York'ta İsrail'in Filistinlilere karşı saldırılarını kınamak ve Filistinlilere destek olmak için yürüdü.

Ellerinde taşıdıkları "Siyonizm karşıtlığı Yahudi karşıtlığı değildir." yazılı dövizlerle Brooklyn Köprüsü'nde yürüyen göstericiler, "İsrail Devleti, Yahudileri temsil etmiyor." sloganları attı.

Ortodoks Yahudisi toplumu liderlerinden Haham Hershel Klar da yaptığı açıklamada, son dönemde İsrail ve Filistin arasında yaşanan gerginliğin kendi toplumlarına da yansıdığını belirterek, "Tüm Yahudilerin İsrail devletini desteklediği düşünülüyor ama aslında durum bu değil. Bizim toplumumuz İsrail'e karşı ve savaşlarını kınıyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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