New York'taki One World Trade Center'a yıldırım düştü
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New York'taki One World Trade Center'a yıldırım düştü

New York'taki One World Trade Center'a yıldırım düştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

ABD'nin kuzeydoğu bölgesi New England'ın güneyinde ve New York eyaletinde etkili olan Henri Tropikal Fırtınası nedeniyle New York'ta bulunan One World Trade Center'a yıldırım düştü.

ABD'nin kuzeydoğu bölgesi New England'ın güneyinde ve New York eyaletinde etkili olan Henri Tropikal Fırtınası nedeniyle New York'ta bulunan One World Trade Center'a yıldırım düştü.

ABD'nin kuzeydoğu bölgesi New England'ın güneyinde ve New York eyaletinde etkili olan Henri Tropikal Fırtınası dün Rhode Island'da karaya çıkmıştı. Fırtınanın karaya çıkması ile New York kentinde bulunan One World Trade Center'a yıldırım düştü. Yıldırım düşme anına ait görüntüler ise çevredeki vatandaşlar tarafından anbean kayıt altına alındı.

ABD'de 140 binden fazla ev elektriksiz kaldı

Fırtınanın etkili olduğu bölgelerde, 140 binden fazla ev elektriksiz kalırken, köprüler ve yollar ulaşıma kapandı. İki gün boyunca sürekli ve şiddetli yağmur sonucu New Jersey'nin güneybatısındaki bölgelerde su baskınları yaşandı.

New York Kamu Güvenliği Yöneticisi Brian O'Hara, polis ve itfaiye ekiplerinin Henri Tropikal Fırtınası nedeniyle yaşanan 11 olayda 86 kişinin kurtarıldığını belirterek, sel sonucu çok sayıda aracın sular altında kaldığını ifade etti.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, bölge genelinde daha fazla yağış öngördüklerini belirterek, ani seller ve daha fazla elektrik kesintisi olacağı konusunda uyarıda bulundu.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC) ise, Henri'nin şu anda kuzeydoğu yönüne doğru hareket ettiğini ve birkaç gün içinde Atlantik Okyanusuna ulaşıp tamamen ortadan kaybolacağını bildirdi. - NEW YORK

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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