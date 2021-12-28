New York'taki okullarda yeni yılda toplu karantina uygulamasına son verilecek

NEW ABD'nin New York eyaletinde ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini içeren ilköğretim okullarında pozitif vaka görülen sınıflarda testi negatif çıkan öğrenciler yeni yılda yüz yüze eğitime devam edebilecek.

New York Valisi Kathy Hochul, Belediye Başkanı Bill de Blasio ve ocakta görevi devralacak yeni Belediye Başkanı Eric Adams, düzenledikleri basın toplantısında, yeni yılda Kovid-19 vakası görülen sınıflarda tüm öğrencileri karantinaya alma uygulamasına son verileceğini belirtti.

Toplantıda, hızlı sonuç veren Kovid-19 kitleri sayesinde testi negatif çıkan ve belirti göstermeyen öğrencilerin eğitime devam etmesine izin verileceği kaydedildi.

Belediye Başkanı Blasio, "Güvenli Kal ve Açık Kal" olarak adlandırdığı yeni politikanın, şehirdeki devlet okullarına devam eden yaklaşık 1 milyon öğrencinin yeni yıl tatilinden döneceği 3 Ocak'ta yürürlüğe gireceğini vurguladı.

Eric Adams ise "Çocuklarınız okulda daha güvende, veriler bunu söylüyor." diyerek, mümkün olduğunca çok çocuğu okulda tutma arzusunda olduklarını ifade etti.

Vali Hochul ise uzaktan eğitim sistemini birçok öğrenci için son derece zor ve büyük aksamalara neden olan "başarısız bir deney" olarak nitelendirdi.

AA / Mücahit Oktay - Son Dakika Haberleri

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