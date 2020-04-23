New York'taki Northwell Health'e bağlı hastanelerde, ventilatöre bağlanan hastaların çoğu öldü
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New York'taki Northwell Health'e bağlı hastanelerde, ventilatöre bağlanan hastaların çoğu öldü

ABD'de, salgının merkezi haline gelen New York'ta, eyaletin en büyük sağlık grubu Northwell Health'te, ventilatör (solunum cihazı) desteğine ihtiyaç duyan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının yüzde 88'inin hayatını kaybettiği tespit edildi.

23.04.2020 12:24 | Son Güncelleme: 23.04.2020 12:24
New York'taki Northwell Health'e bağlı hastanelerde, ventilatöre bağlanan hastaların çoğu öldü

ABD'de, salgının merkezi haline gelen New York'ta, eyaletin en büyük sağlık grubu Northwell Health'te, ventilatör (solunum cihazı) desteğine ihtiyaç duyan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının yüzde 88'inin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Amerikan Tıp Derneği Dergisi'nde yayımlanan bir araştırma, New York eyaletinin en büyük sağlık hizmeti sağlayıcısı Northwell Health'te tedavi gören Kovid-19 hastalarının yaklaşık yüzde 21'inin, solunum cihazına bağlananların ise yüzde 88'inin öldüğünü ortaya koydu.

Northwell Health'in araştırma merkezi Feinstein Tıbbi Araştırma Enstitüsünde görevli Dr. Safiya Richardson ve ekibi, hastanede tedavi gören 5 bin 700 Kovid-19 hastasından sonuçları bilinen 2 bin 634 kişiyi inceledi.

Araştırmada, Kovid-19 nedeniyle durumu ağır olan hastaların yüzde 57'sinde yüksek tansiyon, yüzde 41'inde obezite ve yüzde 34'ünde diyabet rahatsızlığı bulunduğu belirtildi.

Öte yandan, hastaların yaklaşık yüzde 33'ünün yüksek ateş ve yüzde 17'sinin de nefes darlığı şikayetleriyle hastaneye başvurduğu kaydedildi.

Kovid-19 hastalarının yüzde 14'ünün yoğun bakımda, yüzde 3'ünün ise diyaliz makinelerinde tedavi gördüğü vurgulanırken, solunum cihazına bağlananların ise yüzde 88'inin öldüğü ifade edildi.

Hastalar, ortalama 4 günde taburcu edilirken, erkeklerin ölüm oranının kadınlardan daha fazla olduğuna ve 18 yaşın altında ölüm görülmediğine dikkat çekildi.

Ventilasyon cihazları, Kovid-19'da olduğu gibi akut solunum yetmezliği yaşayan hastalıklarda, akciğer koruyucu ventilasyon tekniklerini otomatik olarak kullanarak, hastanın solunum yükünü en aza indirip en uygun desteği sağlıyor.

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, ABD'de 842 bin 621 kişide Kovid-19 tespit edilirken, virüs nedeniyle 46 bin 784 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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