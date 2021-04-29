New York'taki Kovid-19 kısıtlamalarının 1 Temmuz'a kadar kaldırılması hedefleniyor

NEW New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarını 1 Temmuz'a kadar kaldırmayı hedeflediklerini belirtti.

NEW New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarını 1 Temmuz'a kadar kaldırmayı hedeflediklerini belirtti.

De Blasio, MSNBC televizyonuna yaptığı açıklamada, "Mağazaların, işyerlerinin, ofislerin, tiyatroların tam olarak açılması için hazırız." dedi.

Şehirdeki yetişkinlerin yarısının en az bir doz Kovid-19 aşısı yaptırdığına ve hastaneye kaldırılma oranlarındaki azalmalara işaret eden de Blasio, "Kesin söyleyebileceğimiz şey, Kovid-19'a New York'ta alan bırakmıyoruz." ifadesini kullandı.

De Blasio, halen üzerinde çalışılması gereken detaylar bulunmakla birlikte 1 Temmuz itibarıyla şehirdeki Kovid-19 sınırlamalarının tamamen kaldırılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Ülkedeki Kovid-19 verilerini takip eden Johns Hopkins Üniversitesine göre, New York, 52 bin 140 can kaybı ile ölümlerin 62 bine yaklaştığı California eyaletinden sonra ikinci sırada yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru