New York'taki koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor

NEW New York Valisi Andrew Cuomo, eyalette dünden bu yana 630 kişinin daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla hayatını kaybettiğini belirterek, "Henüz zirveyi görmedik ama yaklaşıyoruz." uyarısında bulundu. ABD'yi etkisi altına alan koronavirüs salgınının en yoğun hissedildiği eyalet olan New York'ta Vali Cuomo, bir basın toplantısıyla son durumu değerlendirdi. Ülke ve eyalet olarak çok zor günler geçirdiklerini anlatan Cuomo, hayatı boyunca böylesine bir kriz yaşamadığını vurguladı. Cuomo, son 24 saatte New York'ta koronavirüs dolayısıyla 630 kişinin hayatını kaybettiğini ve böylelikle eyalette salgından ölen kişi sayısının 3 bin 565'e yükseldiğini ifade etti. Vali Cuomo ayrıca, eyalet genelindeki vaka sayısının da yaklaşık 10 bin artışla 113 bin düzeyine yükseldiğini belirtti. New York için özellikle bu haftanın daha da kötü geçeceği uyarısında bulunan Vali Cuomo, "Kimse bu süreçteki en yüksek rakamların ne olacağını söyleyemez. Henüz zirveyi görmedik ama yaklaşıyoruz." ifadesini kullandı. Hastaneye yatanların 3'te 2'si taburcu edildi Öte yandan Cuomo, koronavirüs teşhisiyle hastanelerde tedavi altına alınanların 3'te 2'sinin iyileşerek evlerine döndüğünü bildirdi. Bu rakamın önemli olduğunu vurgulayan Cuomo, tüm eyaletteki vatandaşların ellerinden gelenin en iyisini yaptığına inandığını dile getirdi. Çin New York eyaletine bin solunum cihazı bağışladı ABD'de yeterli solunum cihazı olmadığına ilişkin tartışmalar sürerken Cuomo dikkat çekici bir açıklamada bulundu. Cuomo, Çin'in, New York eyalet yönetimine bin solunum cihazı bağışladığını ifade ederek, "Bu bizim için önemli bir olay ve ciddi bir fark yaratacak." dedi. Vali ayrıca kendilerine 140 solunum cihazı bağışlayan Oregon eyaletinin valisine de teşekkür etti. Trump yönetiminin özellikle solunum cihazı ve tıbbi malzeme sıkıntısı yaşayan New York eyaletine yeteri kadar yardım gönderip göndermediği tartışmalarının yapıldığı bir dönemde, Cuomo'nun bu açıklaması Amerikan medyasında geniş yer buldu. Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre ABD'de koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1105 artarak 7 bin 163'e yükselmişti. Kaynak: AA