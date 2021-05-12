New York'taki İsrail Başkonsolosluğu önünde Filistin'e destek için gösteri yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

New York'taki İsrail Başkonsolosluğu önünde Filistin'e destek için gösteri yapıldı

New York'taki İsrail Başkonsolosluğu önünde Filistin'e destek için gösteri yapıldı
Anadolu Ajansı / Islam Doğru - Haberler | Güncel

NEW ABD'nin New York şehrinde bulunan İsrail Başkonsolosluğu önünde Filistin'e destek gösterisi yapıldı.

NEW ABD'nin New York şehrinde bulunan İsrail Başkonsolosluğu önünde Filistin'e destek gösterisi yapıldı.

Manhattan 2. Cadde'de bulunan Başkonsolosluk binası önünde toplanan yüzlerce kişi, ellerinde Filistin bayrakları ve "Filistin'e özgürlük", "İsrail işgaline ve baskılarına son" yazılı pankartlarla İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'teki baskılarını ve Gazze'ye yönelik hava saldırılarını protesto etti.

Gösteriye Türk ve Müslüman toplumundan her yaştan katılımcının yanı sıra Siyonizm karşıtı Neturei Karta Ortodoks Yahudi grubu üyelerinin de destek vermesi dikkati çekti.

Protesto sırasında karşı kaldırımda toplanan yaklaşık 10 kişilik İsrail destekçisi grupla da zaman zaman sözlü sataşma ve gerginlik yaşandı.

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı protestonun sonunda Times Meydanı'na doğru yürüyüşe geçen göstericiler, olaysız dağıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

İsrail'in Gazze'ye devam eden saldırılarında 2 Filistinli daha şehit oldu
İsrail'in Gazze'ye devam eden saldırılarında 2 Filistinli daha şehit oldu
İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürerken Hamas'ın attığı roketler nedeniyle 2 İsrailli daha öldü
İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürerken Hamas'ın attığı roketler nedeniyle 2 İsrailli daha öldü
İsrail saldırılarının gölgesinde ABD Başkanı Biden ile Filistin Devlet Başkanı Abbas arasında ilk temas
İsrail saldırılarının gölgesinde ABD Başkanı Biden ile Filistin Devlet Başkanı Abbas arasında ilk temas
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ruhsar Pekcan Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mehmet Kasapoğlu
Magazin Alişan Eda Ece Kenan Doğulu Serdar Ortaç
Spor Muslera Ozan Tufan Serdar Aziz Yılmaz Vural Ali Palabıyık
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: New York'taki İsrail Başkonsolosluğu önünde Filistin'e destek için gösteri yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 06:08:48. #1.14#

title