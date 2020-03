New York'taki Filipinler BM Daimi Temsilciliği, bir diplomatta koronavirüs çıkmasının ardından... NEW New York'taki Filipinler Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, bir diplomatta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesinin ardından kapatıldı.

NEW New York'taki Filipinler Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, bir diplomatta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesinin ardından kapatıldı. Filipinler BM Daimi Temsilciliğinden yapılan açıklamada, 9 Mart'ta BM'de toplantıya katılan bir diplomatın ertesi gün rahatsızlandığı için doktora gittiği ve yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi. Açıklamada, Filipinler Daimi Temsilciliğinin koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldığı, bütün diplomatların kendilerini karantinaya aldığı ifade edildi. Kaynak: AA