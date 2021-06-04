New York'taki FETÖ'cülerin başka suçlardan da yakalama kararı olduğu öğrenildi
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New York'taki FETÖ'cülerin başka suçlardan da yakalama kararı olduğu öğrenildi

New York'taki FETÖ'cülerin başka suçlardan da yakalama kararı olduğu öğrenildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

New York'taki billboardlara 'stop Erdoğan' ilanı veren FETÖ'cüler hakkında başka suçlardan da yakalama kararı olduğu ortaya çıktı.

New York'taki billboardlara 'stop Erdoğan' ilanı veren FETÖ'cüler hakkında başka suçlardan da yakalama kararı olduğu ortaya çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, billboardlara ilan veren 'Advocates of Silenced Turkey (AST)' organizasyonunun FETÖ/PDY'ye müzahir olan bir yapı olduğu belirlendi.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma sonucunda; söz konusu billboarda ilan veren Advocates of Silenced Turkey(AST) organizasyonunun FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne müzahir bir yapı olduğu, CEO/Başkanının (CEO/President) şüpheli Mehmet Murat Kaval olduğu, yönetici müdürünün (Executive Director) şüpheli Hafza Girdap olduğu tespit edilmiştir. Şüphelilerin yurt dışında bulundukları, haklarında başka suçlardan yakalama kararlarının bulunduğu anlaşılmıştır. Şüpheliler hakkında Cumhurbaşkanına hakaret suçundan eylemlerine uyan TCK'nın 299/1,2, 53. maddeleri uyarınca cezalandırılmaları istemiyle kamu davası açılmıştır. Şüpheliler ile ilgili FETÖ/PDY silahlı terör örgütü suçu yönünden Cumhuriyet Başsavcılığımızca ayrıca soruşturma yürütülmektedir" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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