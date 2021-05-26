New York'taki FETÖ bilboard'larına fezleke

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, ABD'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren billboard'lara ilişkin 2 FETÖ mensubu hakkında fezleke düzenledi.

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, ABD'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren billboard'lara ilişkin 2 FETÖ mensubu hakkında fezleke düzenledi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 Mart'ta ABD'nin New York şehrinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli billboard hazırlayan FETÖ firarileri Hafza Girdap ve Mehmet Murat Kaval hakkında yürütülen soruşturmayı tamamladı. Savcılık tarafından düzenlenen fezlekede, ilanları veren şirketin FETÖ kuruluşu olduğu, CEO'sunun Mehmet Murat Kaval, yönetici müdürünün de şüpheli Hafsa Girdap olduğunun tespit edildiği belirtildi. Her 2 şüphelinin de 'FETÖ/PYD üyesi' olmak suçundan farklı soruşturmalar kapsamında yakalama kararlarının bulunduğu kaydedildi.

KOVUŞTURMA İZNİ İÇİN BAKANLIĞA GÖNDERİLDİFezlekede, her 2 şüphelinin de billboard'larda yazdıkları ifadelerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerdiği aktarılarak, "Dünyaca tanınan, bilinen, takip edilen, en kalabalık, işlek ve popüler meydanlardan biri olan ABD'nin New York eyaletindeki Times meydanının en büyük bilboard'unda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı aleyhine yayınlanarak hakaretin belirsiz sayıda pek çok kişi tarafından öğrenilmesinin sağlanması nedeniyle müştekinin şeref, onur ve saygınlığını rencide edebilecek mahiyette olduğu ve suçun alenen işlendiği, böylece tüm dosya kapsamına göre; şüphelilerin üzerine atılı 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçunu işledikleri anlaşılmıştır" denildi.

Fezlekenin kovuşturma izni için Adalet Bakanlığı Ceza İşleri· Genel Müdürlüğü'ne gönderildiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı