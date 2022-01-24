New York'taki bakım evi, 1 yaşındaki bebeğe karşı sorumsuzluktan dava edildi

NEW New York'taki bakım evi, bir bebeği, ölen annesinin yanında 5 gün boyunca yalnız bıraktığı gerekçesiyle dava edildi.

CNN'in ulaştığı bilgilere göre, 25 Temmuz 2021'de New York'taki evsizler barınağında ölen annesiyle aynı odada 5 gün baş başa bırakılan kız çocuğu, su ve temel ihtiyaçlara muhtaç halde bulundu.

Baba Quraan Laboy, New York Evsizler Hizmetleri Departmanı (NYCDHS) hakkında, 1 yaşındaki kızının ölen annesinin odasında 5 gün boyunca ihmal edildiği ve barınak protokollerine uyulmadığı gerekçesiyle New York Yüksek Mahkemesine şikayette bulundu.

Dava dilekçesinde, ölen annenin odasına ancak 5 gün sonra yayılan kötü kokular nedeniyle girildiği, bulunduğunda dışkıyla kaplı olduğu belirtilen bebeğe karşı sorumsuzluğu yüzünden NYCDHS'den 5 milyon dolar tazminat talep edildiği aktarıldı.

Görüşü alınan kurumun sözcüsü, olayın "yürek parçalayıcı bir trajedi" olduğunu ifade ederek, kendilerine bağlı barınaklarda gece kontrollerinin başlatılması için talimat verdiklerini bildirdi.

NYCDHS'ye ait barınakta 26 yaşındaki Shelbi Westlake'in, 25 Temmuz 2021 gecesi odasında öldüğü, 1 yaşındaki kız çocuğunun 5 gün sonra annesinin yatağının altında perişan halde bulunduğu rapor edilmişti.