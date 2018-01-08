New York'taki 58 Katlı Trump Tower'da Yangın Çıktı: 2 Yaralı

ABD'nin emlak milyarderi başkanı Donald Trump'ın New York'taki binasının çatısından dumanlar yükseldi.

Çıkan yangında birinin durumu ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

TRUMP'IN OĞLUNDAN AÇIKLAMA GELDİ

Manhattan'da bulunan Trump Tower'da henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktığı belirtildi. Yangın binanın iklimlendirme sisteminde meydana geldi. New York İtfaiye Departmanu yangın nedeniyle biri ağır iki kişi yaralandığını açıkladı.

Donald Trump'ın oğlu Eric Trump, Twitter'dan açıklama yaptı. Eric Trump, binada elektrik aksanından kaynaklanan küçük çaplı bir yangının çıktığını, itfaiye çalışanlarının olaya hemen müdahale ettiğini söyledi.

GİZLİ SERVİS KORUMA ÖNLEMİ ALDI

Donald Trump ABD Başkanı seçildikten sonra bina Amerikan Gizli Servis'i tarafından korumaya alındı. Trump'ın eşi Melania ve oğlu Barron, Beyaz Saray'a taşınmadan önce birkaç ay boyunca Trump Tower'da yaşamıştı. ABD Başkanı Donald Trump'ın ise yangın sırasında Washington'da olduğu ifade edildi.