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New York'ta yüz yüze eğitim başladı

AA / Mücahit Oktay - Haberler | Güncel
New York'ta yüz yüze eğitim başladı

NEW New York'ta 1 milyondan fazla öğrenci yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzak kaldıkları dersliklere yeni eğitim sezonuyla geri döndü.

NEW New York'ta 1 milyondan fazla öğrenci yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzak kaldıkları dersliklere yeni eğitim sezonuyla geri döndü.

ABD'nin en büyük ilk ve orta dereceli eğitim bölgesi olan New York'taki okullarda yüz yüze eğitim başladı.

Sınıflara geri dönüş öncesinde, daha hızlı yayılan Delta varyantı endişesiyle okullardaki sağlık ve hijyen önlemleri de artırıldı.

New York'taki okullarda Kovid-19 aşısı için uygun olan öğrencilerin (12 yaş ve üstü olanlar) aşılanmaları güçlü bir şekilde tavsiye edilirken "yüksek riskli" kabul edilen spor ve ders dışı etkinliklere katılan öğrencilere ise aşı şartı getirildi.

Öğretmenler için zorunlu aşı

New York Eğitim Departmanına bağlı çalışan öğretmenlere yeni eğitim sezonunda, sağlık çalışanlarına olduğu gibi Kovid-19 aşısı yaptırma zorunluluğu getirilirken, onlardan 27 Eylül'e kadar en az bir doz aşı yaptırdıklarını kanıtlanmaları istendi.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, yaptığı açıklamada, Kovid-19 testi pozitif çıkan bir öğrenci ile aynı sınıfta olsa bile, belirti göstermeyen ve aşılı olan diğer öğrenci ve öğretmenlerin okula devam edeceğini belirtti.

De Blasio, ABD Hastalık Kontrol Ve Önleme Merkezi (CDC) kararına atıf yaparak, "Artık CDC standardı bu. Okulda kalıyorsun." dedi.

Aşısı olmayan öğrenciler ise 10 gün karantinada kalacak. Beşinci gün Kovid-19 testi yaptırıp, sonuç negatif çıkarsa yedinci gün okula dönebilecek.

Blasio, 24 Mayıs'ta, New York'ta ilk ve orta dereceli eğitim gören 1 milyon 100 bin öğrencinin sonbaharda okullara geri döneceğini, uzaktan eğitim seçeneğinin sunulmayacağını söylemişti.

AA / Mücahit Oktay - Son Dakika Haberleri
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