New York'ta yolcu uçaklarından moral gösterisi
08.05.2020 05:48 | Son Güncelleme: 08.05.2020 05:50
Yolcu uçaklarının gösterisinden görüntüler NEW YORK - ABD'nin New York eyaletinde JetBlue havayolu şirketine ait 3 yolcu uçağı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelede moral vermek için uçuş gösterisi düzenledi.
Yolcu uçaklarının gösterisinden görüntüler NEW YORK - ABD'nin New York eyaletinde JetBlue havayolu şirketine ait 3 yolcu uçağı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelede moral vermek için uçuş gösterisi düzenledi.
Kaynak: AA