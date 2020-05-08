New York'ta yolcu uçaklarından moral gösterisi
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New York'ta yolcu uçaklarından moral gösterisi

New York'ta yolcu uçaklarından moral gösterisi
08.05.2020 05:48 | Son Güncelleme: 08.05.2020 05:50

Yolcu uçaklarının gösterisinden görüntüler NEW YORK - ABD'nin New York eyaletinde JetBlue havayolu şirketine ait 3 yolcu uçağı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelede moral vermek için uçuş gösterisi düzenledi.

Yolcu uçaklarının gösterisinden görüntüler NEW YORK - ABD'nin New York eyaletinde JetBlue havayolu şirketine ait 3 yolcu uçağı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelede moral vermek için uçuş gösterisi düzenledi.

New York'ta yolcu uçaklarından moral gösterisi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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